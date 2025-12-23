Ознакомиться с механиками сиквела дадут в крупном DLC для ARK: Survival Ascended, ремейка на Unreal Engine 5 оригинальной игры.

Игра ARK 2, занимающая 8 место в списке самых ожидаемых релизов Steam, была отложена до 2028 года. Изначально выживач с Вином Дизелем в главной роли собирались выпустить в 2022-м, но затем постоянно переносили на более поздний срок, а 2025-м производство и вовсе приостановили.

Студия-разработчик Studio Wildcard объявила о переносе, подтвердив, что в четвертом квартале 2027 года выйдет масштабное дополнение Legacy of Santiago для ARK: Survival Ascended. В нем авторы заложат основу для сюжета ARK 2, а также протестируют ряд механик сиквела.

Также разработчики подтвердили, что Вин Дизель остается важной фигурой в сюжете и производстве сиквела. В целом, в ближайшие пару лет команда будет сосредоточена на развитии ARK: Survival Ascended – ее продажи уже превысили 4 млн копий.

Видео дня

В июне разработчики из Studio Wildcard объявили, что разработка сиквела ARK 2, анонсированного еще в 2020-м, временно приостановлена. Вместо этого команда сосредоточилась на поддержке ремейка первой части.

Среди нововведенней в ARK 2 обещают улучшенную боевую систему с элементами соулслайка, динамические события, опциональную камеру от 3-го лица, паркур, полноценную сюжетную линию и поддержку пользовательского контента.

Оригинальная Ark: Survival Evolved вышла в 2017 году и быстро нашла своих фанатов, благодаря уникальным механикам выживания, среди которых была возможность приручения динозавров. По сюжету Ark 2 Вин Дизель воплощает легендарного героя Сантьяго, которому предстоит защитить свою дочь.

Напомним, в Steam прямо сейчас проводит крупная зимняя распродажа. Акция продлится больше двух недель и завершится 5 января. УНИАН собрал топ-10 хороших игр, которые можно купить дешевле 100 грн.

Параллельно в Epic Games Store стартовала ежедневная раздача игр – до 31 декабря пользователям будут дарить по одной игре. Это может быть как ААА-тайт, так и инди.

Вас также могут заинтересовать новости: