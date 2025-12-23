Продолжительность последнего эпизода увеличили на несколько минут.

Соавтор сериала "Очень странные дела" Росс Даффер раскрыл продолжительность эпизодов второй части пятого, финального сезона проекта, который уже стал культовым.

Согласно опубликованным в его Instagram-аккаунте фотографиям, следующие три серии вместе будут длиться почти три с половиной часа. Хронометраж эпизодов выглядит так:

5 серия - "Shock Jock": 1 час 8 минут;

6 серия - "Escape From Camazotz": 1 час 15 минут;

7 серия - "The Bridge": 1 час 6 минут.

Кроме того, на снимках есть небольшое обновление относительно финала сериала. Заключительный эпизод под названием "The Rightside Up" продлится 2 часа 8 минут, что на три минуты дольше, чем объявляли ранее.

Напомним, вторая часть пятого сезона выйдет на Netflix 25 декабря, тогда как финальный эпизод будет иметь особый релиз: его одновременно покажут на платформе и в 500 кинотеатрах США 31 декабря в 20:00 по восточному времени. В Украине серии появятся на Netflix в ночь на 26 декабря и 1 января соответственно.

Напомним, ранее стало известно о работе над анимационным сериалом "Stranger Things: Tales From '85", который создают Эрик Роблес и братья Мэтт и Росс Дафферы. Зрителям покажут историю, которая происходила между вторым и третьим сезонами "Очень странных дел".

