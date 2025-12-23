В частности, певица призналась, что бы она из 1995 года посоветовала себе сейчас.

Известная украинская певица Ирина Билык раскрыла неожиданную правду о себе, показала свою елку и несколько кадров из личного архива.

Исполнительница пообщалась с подписчиками в Instagram в stories, откровенно ответив на их вопросы.

В частности, певицу спросили, что для нее означает верность?

"Верность - это когда две души доверяют друг другу", - написала Билык.

Кроме того, у нее поинтересовались, что бы она из 1995 года посоветовала себе сейчас.

"Будь яркой и делай свое дело, не обращай внимания на серых людей, твори!" - коротко написала артистка.

Еще она призналась, что больше всего ценит в человеке доброту, а хиты ей помогают писать "Господь или высшая сила":

"Я просто записываю… А он мне диктует".

На вопрос о любимом блюде Билык ответила, что очень любит спагетти, но никогда их не заказывает и не готовит из-за диеты.

Говоря о том, какой, по ее мнению, должна быть семья, певица поделилась, что она "должна просто быть".

Также певица рассказала, за счет чего она поддерживает желание творить:

"У каждого своя миссия на Земле. Я могу говорить только о себе. Люди всегда находят свой круг, и если в этом круге присутствуют те, кто не отдает, если круг тебя изменяет или не ценит, то и результата не будет. Желание творить - это только обстоятельства и взаимодействие с кругом заинтересованных мною людей".

