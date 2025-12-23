Российские оккупанты применяют тактику проникновения в тыл Сил обороны Украины даже по одному или несколько человек. Об этом сказал в эфире Киев24 военный аналитик Денис Попович.
"Враг может инфильтрироваться по одному, по два, по три человека. Это его привычная тактика текущего года. И, к сожалению, нередко является довольно эффективной", - подчеркнул он.
По его словам, даже в квартире нужно потратить время, чтобы найти человека, не говоря о том, что оккупанты прячутся в городской застройке, посадках, лесополосах.
Он отметил, что в результате приходится тратить усилия на то, чтобы обезвреживать этих врагов, которые оказываются в украинском тылу.
Тактика российских оккупантов - что известно
Как сообщал УНИАН, российские войска сейчас атакуют украинские позиции верхом на лошадях. Forbes пишет, что это показывает, как меняется тактика ведения боя в условиях господства беспилотников.
Украинские военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады сообщили об обнаружении группы российских солдат, которые продвигаются к их позициям верхом на лошадях. Видеозапись, опубликованная бригадой, показывает, как вскоре после обнаружения украинские операторы беспилотников атакуют конных солдат.
В комментарии Forbes командир украинской минометной батареи 92-й бригады Анатолий Ткаченко сказал, что это был первый увиденный случай конной атаки. При этом он отметил, что лошади передвигаются бесшумно и лучше справляются с грязью, чем транспортные средства.