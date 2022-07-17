Неоправданное двойное командование представляется аналитикам странным.

Одновременное командование двух высокопоставленных генералов операциями в Украине может помешать будущим российским операциям.

К таким выводам пришли аналитики американского Института по изучению войны (ISW).

Эксперты отметили, что министр обороны России Сергей Шойгу приказал командующему Южного военного округа, генералу армии Сергею Суровикину и командующего Центрального военного округа, генералу-полковнику Александру Лапину усилить наступательные операции на всех направлениях. Шойгу также отметил, что Суровикин и Лапин оба продолжат командовать силами на восточной оси. Это представляется аналитикам странным.

"Для концентрации сил и усилий такого масштаба нужно лишь один очень высокопоставленный главнокомандующий. Суровикин в принципе должен командовать, потому что он выше Лапина [по званию]. ... Неспособность Кремля использовать оперативную паузу для реорганизации структуры российского военного командования в Украине и его решение взамен сохранить временную структуру представляются очень странными", - акцентируют специалисты.

В американском аналитическом центре считают, что в конечном итоге это станет проблемой для россиян.

"Очевидное двойное командование двух очень высокопоставленных генералов операциями на очень небольшой территории может помешать российским операциям в дальнейшем", - считают в ISW.

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