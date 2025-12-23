Курс гривни к евро установлен на уровне 49,64 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 24 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,10 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, несколько ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,64 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 15 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,1/42,14 грн/долл., а евро - 49,64/49,68 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 23 декабря снизился на 11 копеек и составляет 42,32 гривни за доллар, а курс евро остался на прежнем уровне и составляет 49,80 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,72 гривни, а евро - по курсу 48,80 гривни за единицу иностранной валюты.

В свою очередь курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 9 копеек и составлял 42,39 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,90 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 6 копеек и составлял 49,83 гривни за евро, а продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,20 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: