Каждая может выбрать образ на свой вкус.

Оверсайз-свитера уверенно закрепились в зимних гардеробах и давно перестали быть исключительно "домашним" или чересчур расслабленным элементом образа. Правильно стилизованный объемный свитер может выглядеть собранно, дорого и очень актуально.

Как пишет Glamour, главным преимуществом оверсайз-свитера является его универсальность. Он легко сочетается почти с любым низом, но надо определить настроение, которое вы хотите создать. Для непринужденного вида можно комбинировать его с расслабленными джинсами, а для более элегантного - сыграть на балансе пропорций, добавив классические брюки или облегающую юбку. Вот 5 модных идей:

Как платье

Объемный свитер вполне может заменить платье. Лучше всего он смотрится в паре с ботфортами или высокими сапогами, создавая сбалансированный и выразительный силуэт. При желании образ можно дополнить колготами или оставить ноги открытыми.

Видео дня

С приталенным или прямым денимом

Чтобы не потеряться в объеме, стилисты советуют сочетать массивный верх со скинни или прямыми джинсами. Под свитер можно добавить рубашку или гольф, а завершить образ каблуками. Так у вас получится стильный вариант даже для офиса.

С широкими брюками

Оверсайз-свитер отлично работает и в тотальном расслабленном образе вместе с wide-leg брюками. Такой силуэт выглядит модно и дорого, особенно с минималистичными аксессуарами - балетками, туфлями на низком каблуке или узкими солнцезащитными очками. Свитер в этом случае лучше не заправлять.

С базовыми вещами

Если вы только осваиваете оверсайз, начните с классики и выберите объемный свитер, сдержанные брюки, лаконичную сумку и простую обувь. Такой образ выглядит чисто, собранно и универсально.

С рубашкой, завязанной на талии

Этот простой стилистический трюк мгновенно делает образ более интересным. Рубашка, завязанная поверх свитера, формирует силуэт и добавляет ему характера. В этом варианте свитер можно носить как платье или совместить с мини- или миди-юбкой, добавив плотные колготы для тепла.

Напомним, ранее УНИАН публиковал готовые модные образы для тех, кто любит носить юбки зимой.

Вас также могут заинтересовать новости: