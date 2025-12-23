Материальное положение россиян на четвертом году войны против Украины все больше ухудшается. При этом граждане РФ все мрачнее смотрят на будущее своих финансов, о чем свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ) в конце ноября.
Отмечается, что доля россиян, которые жалуются на ухудшение материального положения, выросла до 25% - это максимальный показатель с 2022 года. При этом большинство респондентов, а это 57%, оценивает свое материальное положение как "среднее", как "хорошее" - лишь 22%, хотя до этого их было 25%, а как "плохое" - 18%, хотя ране было 16%.
Кроме того, ухудшаются и ожидания россиян. Если в сентябре улучшения материального положения в ближайшие год ждали вдвое больше опрошенных, чем ухудшения: 28% и 14%, то в последнем опросе - 25% и 19%. Таким образом, доля тех, кто ожидает ухудшения материального положения, достигла максимума за девять лет.
В свою очередь официальная статистика говорит о росте зарплат и доходов населения и замедлении инфляции. Так, Росстат сообщил, что в сентябре зарплаты были на 13,1% больше, чем годом ранее, а за девять месяцев – на 14,3%. С поправкой на инфляцию, которая в ноябре замедлилась до 0,42%, или 6,4% в годовом выражении, Росстат оценил рост зарплат в 4,7% и 4,5%, соответственно. При этом реальные денежные доходы населения за девять месяцев были якобы на 9,2% больше, чем годом ранее.
Проблемы экономики России - последние новости
Высокие процентные ставки Центробанка РФ и торможение экономики вызвали первое за пять лет падение инвестиций. Последний раз такая ситуация была в III квартале 2020 года.
При этом в стране-агрессорке сокращается выпуск продуктов впервые с 2009 года из-за экономии россиян на еде. В то же время расходы федерального бюджета РФ по военным статьям в январе-сентябре 2025 года установили новый рекорд, достигнув 142,25 млрд долларов.
В свою очередь Центробанк России второй раз подряд снизил базовую процентную ставку на полпроцента - до 16%. Это решение не принесет значительного облегчения предприятиям, но подчеркивает опасения, что обещанное повышение налогов может разжечь инфляцию.