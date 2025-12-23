Отмечается, что доля тех, кто ожидает ухудшения материального положения, достигла максимума за девять лет.

Материальное положение россиян на четвертом году войны против Украины все больше ухудшается. При этом граждане РФ все мрачнее смотрят на будущее своих финансов, о чем свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ) в конце ноября.

Отмечается, что доля россиян, которые жалуются на ухудшение материального положения, выросла до 25% - это максимальный показатель с 2022 года. При этом большинство респондентов, а это 57%, оценивает свое материальное положение как "среднее", как "хорошее" - лишь 22%, хотя до этого их было 25%, а как "плохое" - 18%, хотя ране было 16%.

Кроме того, ухудшаются и ожидания россиян. Если в сентябре улучшения материального положения в ближайшие год ждали вдвое больше опрошенных, чем ухудшения: 28% и 14%, то в последнем опросе - 25% и 19%. Таким образом, доля тех, кто ожидает ухудшения материального положения, достигла максимума за девять лет.

В свою очередь официальная статистика говорит о росте зарплат и доходов населения и замедлении инфляции. Так, Росстат сообщил, что в сентябре зарплаты были на 13,1% больше, чем годом ранее, а за девять месяцев – на 14,3%. С поправкой на инфляцию, которая в ноябре замедлилась до 0,42%, или 6,4% в годовом выражении, Росстат оценил рост зарплат в 4,7% и 4,5%, соответственно. При этом реальные денежные доходы населения за девять месяцев были якобы на 9,2% больше, чем годом ранее.

Проблемы экономики России - последние новости

Высокие процентные ставки Центробанка РФ и торможение экономики вызвали первое за пять лет падение инвестиций. Последний раз такая ситуация была в III квартале 2020 года.

При этом в стране-агрессорке сокращается выпуск продуктов впервые с 2009 года из-за экономии россиян на еде. В то же время расходы федерального бюджета РФ по военным статьям в январе-сентябре 2025 года установили новый рекорд, достигнув 142,25 млрд долларов.

В свою очередь Центробанк России второй раз подряд снизил базовую процентную ставку на полпроцента - до 16%. Это решение не принесет значительного облегчения предприятиям, но подчеркивает опасения, что обещанное повышение налогов может разжечь инфляцию.

