Новое исследование раскрыло удивительную правду о том, что весна, лето, осень и зима гораздо сильнее рассинхронизированы по всему миру, чем считалось ранее.

Времена года на Земле всегда были предсказуемыми, но новое исследование, показало, что эти сезонные переходы гораздо сложнее и часто не синхронизированы.

Ученые из Калифорнийского университета использовали спутниковые данные за 20 лет, чтобы отследить сезонные закономерности Земли, и обнаружили, что экосистемы по всему миру переживают сезонные циклы совершенно по-разному, пишет Indiandefencereview.

Что выяснили ученые

В частности, исследование, проведенное биогеографом Дрю Терасаки-Харт, представляет собой очень подробную карту сезонного времени в экосистемах Земли. Команда ученых выявила регионы, где сезонные циклы заметно рассинхронизированы, особенно в очагах биоразнообразия. Результаты показывают, что два места, даже если они географически близки, могут испытывать разные сезонные явления в разное время.

"Сезональность часто воспринимается как простой ритм - зима, весна, лето, осень, но исследование показало, что природный календарь гораздо сложнее", - прокомментировала Терасаки-Харт.

Один из захватывающих примеров, приведенных в исследовании - это разнообразие сезонных ритмов на кофейных плантациях в Колумбии. В частности, плантации, расположенные друг от друга через горы, могут переживать совершенно разные циклы, что приводит к рассогласованности репродуктивных моделей, как если бы они находились в противоположных полушариях.

Карта также подчеркивает удивительную закономерность: регионы, известные своим биоразнообразием, такие как тропические леса и средиземноморский климат, часто демонстрируют более нерегулярные сезонные ритмы.

Как показывает исследование, в таких регионах, как Калифорния, Чили и Южная Африка, которые имеют средиземноморский климат, пик роста лесов приходится на более позднее время, чем в других экосистемах - в некоторых местах на 2 месяца.

Выводы исследования

Долгое время считалось, что сроки сезонных изменений в средиземноморском климате достаточно стабильны. Однако данное исследование ставит под сомнение это предположение, показывая, что местные экосистемы могут значительно различаться в своей реакции на сезоны.

Понимание сложной сезонной динамики, выявленной исследованием, имеет жизненно важное значение не только для экологии, но и для таких отраслей, как сельское хозяйство. Новые данные свидетельствуют о том, что сроки циклов сельскохозяйственных культур - таких как цветение, плодоношение и сбор урожая - могут сильно различаться даже в районах, которые на первый взгляд кажутся похожими.

Недавно экологи наконец выяснили, почему тропические животные такие красочные. Один из первых и ведущих натуралистов объяснял, что стабильность тропического климата позволила видам накапливаться. В частности, по мере удаления от полюсов видовое богатство животного мира увеличивается и экологи назвали эту закономерность "широтный градиент биоразнообразия".

