Влияние Лимана, вероятно, больше, поскольку россияне сейчас боятся быть мобилизованными.

Поражение России у Лимана вызвалj даже больше путаницы и негатива в российском информационном пространстве, чем отход россиян из Киева, острова Змеиный или даже Харькова.

Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Объявление Кремлем частичной мобилизации разрушило попытки Кремля изобразить войну как ограниченную и в целом успешную, сделало последствия поражения на Харьковщине, а затем Донетчине, открытыми для широкой российской общественности.

Видео дня

"Влияние Лимана, вероятно, больше, поскольку россияне сейчас боятся быть мобилизованными для решения проблем на поле боя. Независимая российская социологическая организация "Левада-Центр" выявила, что более половины респондентов боятся, что война в Украине может привести к всеобщей мобилизации. Большинство респондентов не высказывали таких опасений в феврале 2022 года. Россияне также, вероятно, видят, что Кремль проводит нынешнюю частичную мобилизацию – которая должна была быть ограниченным призывом квалифицированных резервистов – незаконно и обманчиво, подвергая риску мобилизацию для укрепления разрушающейся линии фронта большое количество людей", – объясняют эксперты.

Американские аналитики считают, что сейчас российское информационное пространство существенно отклонилось от нарративов Кремля и Министерства обороны России о том, что ситуация в целом под контролем.

Критика военного командования начала попадать в эфире федеральных каналов.

"Путин использует контроль над информационным пространством в России, чтобы защитить свой режим, гораздо больше, чем массовый аппарат угнетения, который использовал Советский Союз, что делает беспорядок в информационном пространстве потенциально еще более опасным для Путина, чем это было для Советов. ... До недавнего времени Путин даже не вводил чрезвычайной цензуры, которая была характерной для советского государства. …. Российское информационное пространство полагалось на журналистов и гостей телевизионных ток-шоу для применения принудительной самоцензуры, особенно после принятия Кремлем закона, по которому россиянам грозит до 15 лет заключения за "дискредитацию армии". Таким образом, критика на российских федеральных телеканалах военных неудач и неудач частичной мобилизации, особенно после поражения под Лиманом, является чем-то смелым и очень необычным для пропагандистских шоу Кремля. Это впервые принесло тон и контент некоторых милблогеров, которые критикуют действия России в войне, в дома рядовых россиян через официальные каналы Кремля", – пишут ISW.

Оккупация и освобождение Лимана в Донецкой области

Российские захватчики смогли получить контроль над Лиманом на Донетчине в мае. Они потеряли его в начале октября, что вызвало истерику среди российских блогеров и даже близкого окружения российского диктатора Владимира Путина.

Оккупанты контролировали город с 30 мая, вернув его советское название "Красный Лиман". Уже 1 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинский флаг уже над Лиманом. Он также анонсировал освобождение других населенных пунктов на Донбассе в течение следующей недели. 2 октября стало известно, что Лиман был полностью зачищен от российских войск.

В Пентагоне заявили, что США считают освобождение Лимана, открывающего ВСУ дорогу на Северодонецк и Кременную, значимым событием.

Вас также могут заинтересовать новости: