Соответствующее ходатайство Высший антикоррупционный суд не смог рассмотреть сегодня, 23 декабря, поскольку защитники Коломойского отказались слушать его без присутствия прокурора.

Детективам НАБУ не удалось ограничить бизнесмену Игорю Коломойскому время ознакомления с материалами дела, связанного с "ПриватБанком". Следующая попытка состоится 25 декабря, передает корреспондент УНИАН из Высшего антикоррупционного суда.

Сегодня, 23 декабря, суд так и не приступил к рассмотрению ходатайства о сроках ознакомления с делом. Сторона защиты требует, чтобы на заседание пришел прокурор САП, который поддерживает государственное обвинение в суде и которого достаточно длительное время сторона защиты в суде не видела.

Поэтому в заседании суда был объявлен перерыв до 12:00 25 декабря.

Речь идет о деле, в котором Игоря Коломойского обвиняют в хищении средств "ПриватБанка" в 2015 году на сумму почти 10 млрд грн.

Летом этого года материалы досудебного следствия были переданы в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу, а также - обвиняемому для ознакомления.

В НАБУ считают, что Коломойский слишком долго знакомится с этими материалами. Они обратились в суд, чтобы тот определил конкретные сроки для ознакомления.

В то же время защитники бизнесмена говорят, что НАБУ наоборот, не заинтересовано в том, чтобы Игорь Коломойский ознакомился с 500 томами дела, и даже оказывают тому препятствия.

Национализация "ПриватБанка"

Как сообщал УНИАН, летом текущего года ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Коломойского относительно национализации "ПриватБанка". По словам адвокатов бизнесмена, после национализации "ПриватБанка" Игорь Коломойский, как акционер, обжаловал в суде действия НБУ. В апреле 2019 года суд первой инстанции удовлетворил иск бизнесмена и признал национализацию незаконной.

Однако уже после этого Верховная Рада Украины приняла закон №590-ІХ от 13.05.2020, более известный как "антиколомойский". Этот закон запретил обжалование национализации банков в судах, в частности судам запретили принимать решения о возвращении национализированных банков предыдущим владельцам.

На основании этого закона апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и закрыл производство по делу. Позже уже Верховный суд Украины аналогичным образом оставил без изменений решение апелляционного суда.

Коломойский, не соглашаясь с таким подходом украинских судов, обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, в которой сослался как на незаконность лишения его собственности, так и на нарушение его права на судебную защиту.

