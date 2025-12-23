95 баллов из 100 в свое время получили Elden Ring, GTA 5 и Red Dead Redemption 2.

Популярный агрегатор оценок OpenCritic опубликовал список лучших игр 2025 года на основании оценок профильных игровых изданий. В топ вошло 12 игр, которые получили по меньшей мере 7 рецензий и не являются переизданием, дополнением или ремастером.

Первое место в топе занял Hades II с 95 баллами из 100. Отмечается, что это не только лучший показатель 2025 года, но и 4й лучший показатель в истории площадки. Также 95 баллов в свое время получили Elden Ring, GTA 5, Astro Bot и Red Dead Redemption 2.

В тройку самых высокооценных игр 2025 года также вошли Clair Obscur: Expedition 33 и The Séance of Blake Manor – они получили 92 и 91 балл соответственно.

Топ-12 лучших игр 2025 года на OpenCritic

Hades II (95) ;

; Clair Obscur: Expedition 33 (92) ;

; The Séance of Blake Manor (91) ;

; Donkey Kong Bananza (91) ;

; Hollow Knight: Silksong (91) ;

; Split Fiction (91) ;

; Trails in the Sky 1st Chapter (90) ;

; Simogo Legacy Collection (90) ;

; Death Stranding 2: On the Beach (90) ;

; Blue Prince (90) ;

; Monster Hunter Wilds (89) ;

; Keep Driving (89) .

Обозреватели называют Hades 2 лучшим представителем жанра roguelike за последние несколько лет, хваля каждый аспект – от артстиля и музыки до глубокого и вариативного геймплей. У Hades 2 также очень хорошие отзывы от пользователей (95% в Steam).

В украинским Steam игра стоит всего 345 грн (действует 25% скидка до 5 января), и у нее есть текстовая локализация на украинский язык. Также игра доступна на Nintendo Switch и Switch 2. На PlayStation и Xbox она тоже выйдет, но только в 2026-м.

Сюжет Hades 2 основан на древнегреческой мифологии. Главной героиней стала Мелиноя, сестра Загрея, протагониста первой части. Она охотится на титана Кроноса, а в ходе своего путешествия встречает различных богов, которые ей помогают.

Напомним, в Steam прямо сейчас проходит масштабная зимняя распродажа со скидками до 95%. УНИАН собрал топ-10 хороших игр, которые можно купить дешевле 100 грн.

Параллельно в Epic Games Store стартовала ежедневная раздача игр – до 31 декабря пользователям будут дарить по одной игре. Это может быть как ААА-тайт, так и инди.

