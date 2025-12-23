Некоторые люди производят хорошее первое впечатление, а потом постепенно раскрывают свою сущность.

Никакая дружба не бывает идеальной, однако если вы замечаете, что определенные люди постоянно демонстрируют неприятное поведение – и все чаще вымещают его на вас – возможно, вы имеете дело с токсичным другом. Портал YourTango называет 10 признаков того, что ваш друг – плохой человек, каким бы приятным он ни казался на первый взгляд.

1. Он играет роль жертвы

Когда вы пытаетесь поддержать его и помочь, вы обнаруживаете, что он больше заинтересован в сочувствии, чем в советах. Психологи называют это "склонностью к межличностной жертвенности", и утверждают, что люди с этой чертой гораздо чаще приписывают злонамеренность другим людям, а не себе. Это эффективная схема для привлечения внимания и сострадания, чего они и добиваются.

2. Он осуждает

Если ничто из того, что вы делаете, не кажется ему достаточно хорошим, это не высокие стандарты, это тревожный сигнал. Психолог доктор Дженн Берман описывает токсичного друга как "человека, который склонен критиковать вас – иногда тонко, а иногда не так тонко; друга, который истощает вас эмоционально, финансово или морально".

3. Он нерешителен

Психиатр доктор Шана Фейбель объясняет, что такой человек позволяет другим людям заставлять его чувствовать себя счастливым, грустным, виноватым и так далее". Со временем эта динамика может стать утомительной, когда вы понимаете, что стали для него опорой в принятии решений, а не другом.

4. Он перебивает

Вы никогда не сможете закончить рассказ, потому что такой человек будет перебивать, добавлять свое мнение, а затем каким-то образом направлять разговор в свою сторону. В большинстве случаев кажется, что он больше ищет слушателя, чем друга. Это явный признак разговорного нарциссизма. Настоящий друг хочет услышать вашу историю, а не просто ждать подходящего момента, чтобы рассказать свою.

5. Он пытается вас превзойти

Такой друг будет поддерживать вас, если это ему неинтересно, но в противном случае он будет принижать ваши достижения, считая их менее значительными, чем его собственные. Соперничая с вами, ваш нарциссический друг не хочет видеть ваш успех, потому что считает, что ваш успех влияет на его собственный, и это заставляет его чувствовать себя неполноценным.

6. Он флиртует с вашей второй половинкой

Исследования показывают, что большинство предательств совершают люди, которых мы знаем, а не незнакомцы, а размытые границы и предательство доверия являются явными признаками токсичной дружбы. Если ваше внутреннее чувство подсказывает вам не оставлять вашего друга наедине с вашим партнёром – это саый тревожный звонок.

7. Он злой

Исследования показали, что сарказм на самом деле является враждебностью, замаскированной под юмор, и, несмотря на внешнюю улыбку, многие люди, получающие саркастические комментарии, чувствуют себя униженными и часто считают автора саркастических шуток просто хамом.

8. Он стремится всем угодить

Это может показаться безобидным, но друг, который говорит вам только то, что вы хотите услышать, на самом деле скрывает нечто важное: правду. Как отмечают эксперты по отношениям, если человек не может быть честным в отношении того, чего он хочет в отношениях или что думает в разговоре, то невозможно понять его или кому-либо понять, как его любить.

9. Он ведет счет

Дружба должна быть взаимным обменом, но такой друг всегда напоминает вам о каждой услуге, которую он когда-либо для вас сделал. Однако здоровые дружеские отношения не должны ощущаться как сделка. Психологические исследователи обнаружили, что в настоящей дружбе никто не следит за тем, кто кому что сделал, и когда людей опрашивали о том, что они хотят видеть в друге, они не придавали большого значения тому, чтобы человек сознательно возвращал потраченные на него деньги.

10. Они живут прошлым

Вы дорожите воспоминаниями, но вы переросли друг друга и у вас больше нет ничего общего, хотя вы оправдываете отношения фразой: "Но мы же знаем друг друга целую вечность".

Но наступает момент, когда вы должны спросить себя, не стали ли ваши давние отношения токсичными и не тормозят ли они вас больше, чем продвигают вперед.

