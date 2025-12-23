Вероятное злоупотребление доминирующим положением происходило с апреля 2023 года.

Антимонопольный орган Италии сообщил, что оштрафовал авиакомпанию Ryanair на более 255 миллионов евро (300,19 млн долларов) за злоупотребление доминирующим положением в отношениях с туристическими агентствами.

Агентство Reuters пишет, что беспокойство регулятора вызвали действия авиакомпании, которая сначала ввела процедуры распознавания лиц и заблокировала платежи от онлайн-туристических агентств, а затем начала навязывать туристическим агентам партнерские соглашения, которые ограничивали их возможность предлагать рейсы Ryanair в составе туристических пакетов.

Вероятное злоупотребление доминирующим положением происходило с апреля 2023 года по меньшей мере до апреля этого года.

"Ее (Ryanair, - УНИАН) доминирующее положение обусловлено не только значительной долей рынка, которая продолжает расти, но и многочисленными другими показателями... которые способствуют тому, что Ryanair имеет значительную рыночную власть и способность действовать независимо от конкурентов и потребителей", - говорится в заявлении надзорного органа.

Сама Ryanair назвала решение итальянского регулятора "странным и необоснованным". Авиакомпания встала на защиту своей модели прямых продаж, заявив, что она является более выгодной для потребителей, а также сообщила, что немедленно подаст апелляцию.

Лоукостер Ryanair - последние новости

Недавно стало известно, что Ryanair добавляет семь новых рейсов в столицу Марокко. В последнее время это туристическое направление активно развивается, поэтому вопрос доступных авиационных билетов туда становится все более актуальным

В то же время Ryanair сделала объявление о резком сокращении своего присутствия в аэропорту Брюссель-Шарлеруа - второго по величине в Бельгии. Причиной таких действий авиакомпания назвала, в частности, налоговую политику бельгийского правительства.

