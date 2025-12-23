Известно, что на фронте российское продвижение зашло в тупик.

История дает четкое предупреждение о логистических вызовах, связанных с проведением масштабных наступательных операций в Восточной Европе зимой, и такой урок не раз усваивался большой ценой. Как пишет Forbes, сегодня Россия готова повторить эту ошибку, приказав увеличить количество войск в Украине в рамках большого зимнего наступления.

"Тем временем Украина намеренно нацелилась на российские логистические и снабженческие линии, еще больше усложнив Москве возможность поддерживать свою большую наступательную операцию. Хотя это увеличение российских войск может принести некоторые краткосрочные выгоды, без надлежащего снабжения эти выгоды будут дорого стоить и вряд ли будут сохранены со временем", - добавили в материале.

Последствия из-за увеличения российской армии в Украине

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия увеличилась примерно до 710 тысяч человек в рамках новой наступательной операции. Позже такую цифру подтвердил российский диктатор Владимир Путин в своем ежегодном новогоднем обращении.

"Хотя эта цифра кажется высокой по сравнению с первоначальной численностью российских войск, вторгшихся в Украину, которая составляла примерно 150 000 человек, Совет по международным отношениям и другие институты в начале этого года оценили численность российских войск в Украине в 600 000 человек. Учитывая масштабы текущего наступления России и недавние усилия по набору новобранцев, увеличение численности войск примерно на 20 % является реалистичным", - проанализировали в Forbes.

В издании отмечают, что с одной стороны, такое увеличение количества войск является логичным, ведь на фронте российское продвижение или зашло в тупик или ограничивается незначительными успехами.

"Например, в Покровске Россия уже 17 месяцев пытается захватить город, однако Украина все еще контролирует значительную его часть. Аналогично, бои продолжаются в Часовом Яру, несмотря на заявления России в июле 2024 года о том, что город под ее контролем. Между тем, по сообщениям, Украина значительно укрепила свои оборонительные линии противотанковыми рвами, бетонными барьерами, колючей проволокой и низкопрофильными препятствиями, в дополнение к минным полям и рекам, которые уже ограничивают движение российских войск. Увеличение численности войск может позволить России наконец захватить эти ключевые города и, возможно, прорвать украинские оборонительные линии", - отмечают в материале.

Влияние погодных условий на способности РФ

В то же время, по словам экспертов, такое значительное расширение сил во время восточноевропейской зимы может иметь серьезные последствия второго порядка, ведь длительные наступательные операции требуют постоянного снабжения на передовую.

Кроме того, как отмечают в издании, плохие погодные условия создают дополнительную нагрузку на транспортные сети, потребление топлива, техническое обслуживание и обеспечение армии.

"Солдаты на передовой в таких холодных климатических условиях требуют большего снабжения, особенно топлива, а возможность его доставки осложняется суровыми погодными условиями. Хотя увеличение численности войск может предоставить России некоторые краткосрочные тактические преимущества, со временем это еще больше нагрузит их и без того перегруженную логистическую сеть", - прогнозируют в публикации.

Кроме того, такие логистические трудности еще больше осложняются стратегией Украины, которая заключается в систематическом нацеливании на российские сети снабжения и логистики.

В частности Украина также широко использует беспилотники дальнего действия для нанесения ударов по железнодорожным депо и топливным хранилищам в Крыму и РФ. Кроме того, украинские военные осуществляют удары вглубь территории России по оборонным производственным объектам, в частности тем, которые поддерживают производство БпЛА и средств радиоэлектронной борьбы. В Forbes добавляют, что такие удары, как правило, являются успешными, а их частота и интенсивность в течение последних полгода растут.

"В целом, зимнее усиление российских войск может принести некоторые начальные успехи, поскольку украинские силы приспосабливают свою оборону к более масштабным атакам. Однако наступающие подразделения рискуют оказаться в ситуации, подобной Кучеровскому Яру, где территорию невозможно удержать из-за ненадежного снабжения. В долгосрочной перспективе Москва, похоже, повторяет ошибку Наполеона, начав неустойчивую наступательную операцию во время восточноевропейской зимы. Вряд ли это увеличение численности войск принесет России желаемые долгосрочные результаты, а наоборот, может обернуться значительными затратами", - подытожили в издании.

Война в Украине - последние новости

Ранее соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый раскрыл, как ВСУ зачищали Купянск от оккупантов. По его словам, на этом направлении россияне обманули сами себя, поскольку поверили в собственные успехи, которых на самом деле не имели.

"Парадокс в том, что в информационном пространстве, в частности на высшем уровне у россиян, длительное время транслировалось, что "все хорошо". В то же время на местах их подразделения прекрасно понимали, что их постепенно сжимают: перекрытые направления на Кондрашовку, Раковку, Бологовку, попытки деблокады - все это было. Но стратегического реагирования не произошло", - отметил Погорелый.

В то же время заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" Нацгвардии Владимир Назаренко заявил, что россияне накопили огромное количество живой силы на Покровском направлении.

"Что касается тактики действий россиян, то в большинстве случаев, несмотря на смену погоды, это мелкие пехотные штурмовые группы, которые имеют разную квалификацию и уровень подготовки. Это могут быть наскоро собранные, закупленные, набранные солдаты", - отметил он.

