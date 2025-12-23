Мужчина поблагодарил судьбу за то, что встретил любимую.

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик и ее муж, танцовщик Андрей Дикий, сегодня празднуют годовщину супружеской жизни - пара вместе уже 14 лет.

В честь их праздника Дикий опубликовал в своем Instagram-аккаунте трогательное видео, которое состоит из кадров их свадьбы, различных интервью и романтических моментов жизни. Он оставил сообщение, в котором признается жене в чувствах:

"Я благодарен моей судьбе за то, что встретил тебя на своем пути. Ты сделала меня самым счастливым мужчиной на этой планете. 14 лет - как один день. И это только начало. Я люблю тебя. Ты мой воздух, ты моя жизнь. Спасибо, любимая, что ты у меня есть".

В ответ Ребрик опубликовала другие романтические кадры с мужем, пообещав, что они смогут повторить это после прекращения полномасштабной войны.

Как известно, Лилия Ребрик и Андрей Дикий образовали один из самых известных семейных союзов украинского шоу-бизнеса. Они познакомились в 2011 году во время проекта "Танцы со звездами". История их знакомства началась с дружбы и сотрудничества, но впоследствии перешла в романтические отношения, которые быстро переросли в искреннюю любовь.

Пара официально заключила брак 23 декабря 2011 года, у них родились трое дочерей - старшая Диана, средняя Полина и младшая Аделина.

Вас также могут заинтересовать новости: