12 сентября ВС РФ продолжили наземные атаки в Донецкой области.

Назначенный Путиным новый командующий западной группировкой войск РФ, генерал-полковник Александр Лапин не показал никаких признаков того, что он намерен изменить свою текущую ограниченную наступательную кампанию.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В течение 12 сентября ВС РФ продолжили наземные атаки в Донецкой области. ВСУ отразили попытки россиян наступать на населенные пункты вокруг Бахмута и Авдеевки.

Видео дня

Лапин, похоже, полон решимости продолжать атаки, которые не имеют реальных шансов на достижение значительных в оперативном отношении, не говоря уже о решающих успехах, считают аналитики.

Российские силы продолжали плановый огонь вдоль линии соприкосновения в Донецкой области.

Как писал УНИАН, в ответ на поражение в Харьковской области руководящий состав западной группировки ВС РФ был отстранен от командования.

Командовать западной группировкой поставили генерал-лейтенанта Александра Лапина, руководившего войсками "Центр", вместе со своим штабом.

Кадровое решение относительно дальнейшего прохождения службы генерал-лейтенантом Романом Бердниковым находится на рассмотрении.

Вас также могут заинтересовать новости: