В братской могиле могут быть как военные, так и гражданские, точное количество которых еще не установлено.

В освобожденном Лимане обнаружены около 200 одиночных и одна братская могила с телами погибших во время российской оккупации.

Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, в деокупированных Лимане и Святогорске начали эксгумацию и перезахоронение погибших и умерших во время оккупации.

"В Лимане пока известно о двух захоронениях. Одно из них насчитывает около двух сотен могил. По предварительной информации, это - одиночные могилы, где похоронены гражданские.

Видео дня

На другом участке - братская могила, в которой, по оперативным данным, могут быть как военные, так и гражданские. Точное количество еще придется установить", - отметил он.

По словам главы ОВА, сейчас правоохранители исследуют эти места и вскоре начнут процесс эксгумации.

Кириленко призвал всех воздержаться от комментариев относительно количества захороненных людей и причин их смерти до окончательных выводов экспертов.

"В Святогорске на городском кладбище перезахоронили 21 тело - гражданские, погибшие в оккупации. Пока продолжались бои за Святогорск и оккупация, погибших закапывали на улицах и дворах. Все тела из числа перезахороненных сегодня идентифицированы...",- добавил он.

Освобождение Лимана - что известно

1 октября стало известно, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще продолжаются боевые действия.

Днем 2 октября Лиман полностью был зачищен от русских войск.

Контрнаступление ВСУ: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. 6 жовтя сообщалось об освобождении 29 населенных пунктов на юге с начала этого месяца.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, на южное направление Россия уже перебросила свежемобилизованных, которые будут выполнять роль пушечного мяса. Враг подтягивает на этот участок фронта воздушно-десантные войска, поскольку понимает, что бои будут тяжелыми, и держаться нужно будет долго.

Сейчас войска противника зажаты между подразделениями ВСУ и правым берегом Днепра, заявила Гуменюк в эфире украинского телемарафона 6 октября.

За минувшие сутки на юге украинские войска ликвидировали более 100 оккупантов, три склада с боеприпасами и, в частности, много гаубиц.

На Харьковском направлении наши войска продвинулись в глубину обороны оккупантов на 55 км. Также было освобождено 93 населенных пункта и взято под контроль более 2 тысяч 400 квадратных километров Слобожанщины.

Тем временем продолжаются попытки наступления русских на Донецком направлении. Отражены вражеские атаки в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Андреевка, Первомайское, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды.

Вас также могут заинтересовать новости: