Многообещающий тандем Макрона и Мерца, который был призван объединить Европу, рушится, пишет издание.

В отношениях между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном нарастает напряженность.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel. Авторы материала отмечают, что это происходит в тот момент, когда Европа оказалась перед экзистенциальными вопросами.

Ранее Макрон заявил о том, что было бы разумно провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В Берлине информацию о вероятных переговорах комментировать не хотят. Судя по всему, эта инициатива не была согласована с Мерцем. Так что ему не остается ничего другого, кроме как игнорировать вопрос во избежание открытого конфликта между Берлином и Парижем.

Отмечается, что страны-партнеры, среди которых и Германия, сдержанно отреагировали на предложение президента Франции. В то же время Кремль от идеи в восторге – там заявляют, что правитель РФ готов к диалогу.

Издание добавило, что этот эпизод стал еще одним разногласием между Германией и Францией, серию которых скрывать становится все труднее. Многообещающий тандем Макрона и Мерца, который был призван объединить Европу, рушится.

"Оба лидера ослаблены внутри собственных стран, поэтому им нужно стремиться к повышению внешнеполитического авторитета – оба демонстрируют амбиции возглавить ЕС, представлять его в мире, который стал опасен, в отношениях с такими крупными державами, как США, Россия и Китай. Однако в то время, когда Украина, как и вся Европа, сталкивается с экзистенциальными вопросами, центральный дуэт континента, похоже, все больше расходится во мнениях", – констатируют авторы материала.

Кризис между Мерцем и Макроном

Ранее издание Financial Times выпустило материал, в котором заявило, что Макрон "предал" Мерца. Камнем преткновения между европейскими лидерами в частности стал вопрос замороженных российских активов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц был одним из главных лоббистов идеи использовать 210 миллиардов евро замороженных активов Москвы для предоставления помощи Украине. Макрон же был более тихим, но в итоге стал на сторону Бельгии и Италии, выступающих против такого шага.

