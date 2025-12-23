Демин призвал подписчиков беречь себя.

Украинский радио- и телеведущий, блогер Слава Демин рассказал, что этой ночью российский дрон-камикадзе типа "Shahed" врезался в соседний дом.

О последствиях очередной российской атаки мужчина рассказал в своем Instagram-аккаунте. По его словам, такого близкого к его дому "прилета" за время полномасштабной войны еще не было. В результате этого удара погибла по меньшей мере одна женщина:

"Шахед" влетел в дом в 200 метрах от моего. Так близко за эти почти четыре года еще не было... Погибла соседка".

Как известно, этой ночью захватническая армия Российской Федерации осуществила очередную комбинированную атаку по Украине, выпустив ракеты и дроны различных типов. Согласно данным Командования Воздушных сил Вооруженных сил, всего в небе зафиксировали 38 ракет и 635 беспилотников.

Видео дня

Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры, сбить/подавить удалось 621 воздушную цель. Военные зафиксировали попадание ракет и 39 ударных БПЛА на 21 локации, а падение сбитых и обломков - на восьми локациях. Кроме того, три аэробаллистические ракеты не достигли целей, места их падения еще уточняются.

Вас также могут заинтересовать новости: