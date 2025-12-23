Слава Демин / Скриншот Instagram

Украинский радио- и телеведущий, блогер Слава Демин рассказал, что этой ночью российский дрон-камикадзе типа "Shahed" врезался в соседний дом.

О последствиях очередной российской атаки мужчина рассказал в своем Instagram-аккаунте. По его словам, такого близкого к его дому "прилета" за время полномасштабной войны еще не было. В результате этого удара погибла по меньшей мере одна женщина:

"Шахед" влетел в дом в 200 метрах от моего. Так близко за эти почти четыре года еще не было... Погибла соседка".

Коллаж УНИАН / фото instagram/

Как известно, этой ночью захватническая армия Российской Федерации осуществила очередную комбинированную атаку по Украине, выпустив ракеты и дроны различных типов. Согласно данным Командования Воздушных сил Вооруженных сил, всего в небе зафиксировали 38 ракет и 635 беспилотников.

Видео дня

Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры, сбить/подавить удалось 621 воздушную цель. Военные зафиксировали попадание ракет и 39 ударных БПЛА на 21 локации, а падение сбитых и обломков - на восьми локациях. Кроме того, три аэробаллистические ракеты не достигли целей, места их падения еще уточняются.

Вас также могут заинтересовать новости: