Акционеры Electronic Arts согласились на историческую сделку с Суверенным фондом Саудовской Аравии и другими покупателями. Как сообщает Bloomberg, сумма сделки составила $55 млрд. Инвесторы одобрили поглощение по цене $210 за акцию,

Сделка полностью за наличные и оценивается в $55 миллиардов, что делает ее крупнейшим в истории выкупом компании частными инвесторами исключительно за денежные средства. Это важный рубеж в истории гиганта игровой индустрии, которому уже более 40 лет.

Однако это еще не все – теперь сделку должны одобрить регуляторы в разных странах. Это может занять несколько лет, как было, например, в случае с Activision Blizzard и Microsoft. Сами компании рассчитывают закрыть сделку до конца июня 2026-го.

Electronic Arts известна франшизами The Sims, Battlefield, Need for Speed и линейкой спортивных симуляторов FIFA (теперь EA FC) Madden NFL, NHL и UFC. Издатель входит в тройку крупнейших игроков индустрии наряду с Activision Blizzard и Take-Two Interactive.

Для Саудовской Аравии покупка EA – часть стратегии по диверсификации экономики и активных инвестиций в сферу интерактивных развлечений. А для самой Electronic Arts приватизация на бумаге может означать больше свободы для разработчиков: без давления со стороны инвесторов и необходимости ежеквартально отчитываться о финансовых показателях студии смогут сосредоточиться на улучшении качества и развитии своих игр.

