Россияне укрепляют рубежи, отчитался российский министр.

В России боятся поставок Украине современного западного вооружения, в том числе, что Киев получит обещанные американские истребители F-16, и в связи с этим укрепляют свои западные рубежи.

Соответствующее заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси 18 октября, передают росСМИ.

"США и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты. В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы. В практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи", - сказал он.

Истребители F-16 для Украины - актуальное

Как писал УНИАН, недавно стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин возглавит "коалицию возможностей" по развитию Воздушных сил Украины в вопросе управления многоцелевыми истребителями F-16. Ллойд сообщил, что данная коалиция сделает процесс предоставления помощи Украине более гибким и поможет обезопасить ее будущее.

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