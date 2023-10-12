По словам Коваленко, эти самолеты будут перехватывать вражеские цели.

Американские истребители F-16 не будут простаивать на аэродромах и начнут применяться для защиты украинских городов раньше, чем весной 2024 года. Они будут перехватывать вражеские крылатые ракеты, дроны-камикадзе и другие цели, в зависимости от имеющейся номенклатуры вооружения.

"Если мы получим дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM – это 100 километров, плюс мы сможем наносить удары по поверхности. Если мы получим крылатые ракеты AGM-158 с соответствующей дальностью поражения до 300 километров. Планировочные бомбы-аналогично. Есть очень интересные модификации планирующих бомб для F-16, которые имеют реактивные ускорители и позволяют использовать планирующие бомбы на расстояниях до 300 и даже более километров. Очень интересно было бы получить также ракеты типа AIM-119, которые работают по надводным объектам, то есть противокорабельного типа, на расстоянии более 50-55 километров", – отметил в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, такие ракеты позволят Украине чаще использовать авиационную компоненту еще до начала будущих наступлений.

Видео дня

Истребители F-16 для Украины: последние новости

11 октября 2023 года министр обороны США Ллойд Остин объявил, что США создают "коалицию" по развитию Воздушных сил Украины в вопросе F-16. Ее сопредседателями станут Нидерланды и Дания.

Между тем в Дании заявили, что весной 2024 года отправят Украине первую партию самолетов F-16. О каком количестве идет речь – не сообщается.

Вас также могут заинтересовать новости: