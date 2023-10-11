Сопредседателями этой коалиции также будут Дания и Нидерланды.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин возглавит "коалицию возможностей" по развитию Воздушных сил Украины в вопросе управления многоцелевыми истребителями F16.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин заявил на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16"), которое состоялось в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Министр обороны США сообщил, что члены Контактной группы создают "коалиции возможностей", которая сделает процесс предоставления помощи Украине более гибким и поможет обезопасить ее будущее.

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В частности, некоторые такие "коалиции" уже сформированы. Например, Эстония и Люксембург будут возглавлять направление, сосредоточенное на поддержке IT-инфраструктуры Украины. Литва будет возглавлять усилия по оказанию помощи Украине по нейтрализации российских мин на украинской территории.

"Я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты вновь активизируют усилия, чтобы помочь возглавлять коалицию стран, работающих с Украиной с целью развития ее Воздушных сил. Соединенные Штаты, возглавляя эту "коалицию возможностей", будут тесно осуществлять координацию с Украиной и другими партнерами с вниманием на развитие возможностей Украины в управлении истребителями F16", - подчеркнул Остин.

Он добавил, что сопредседателями этой коалиции также будут Дания и Нидерланды вместе с США.

Как сказал Остин, США присоединятся еще к нескольким "коалициям возможностей" в других направлениях, когда они будут сформированы в ближайшие недели, в том числе по противовоздушной обороне, бронированным и артиллерийским возможностям.

При этом он прокомментировал, когда истребители F16 будут в Украине.

По его словам, работа по подготовке украинских пилотов уже началась в Европе и США, но для обеспечения начальных возможностей понадобятся месяцы. "Не раньше следующей весной мы сможем увидеть начальные возможности", – сказал Остин.

Отдельно, министр обороны США сказал, что нет сегодня никаких объявлений о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS.

"Но я вам скажу о том, на чем мы сосредоточены, и мы верим, что именно в этом нуждается Украина, потому что об этих вещах сегодня говорил президент Зеленский. Он говорил о необходимости дополнительных возможностей наземных систем противовоздушной обороны, а также об артиллерийских платформах и артиллерийских снарядах", - подчеркнул Остин.

Как добавил министр обороны США, именно такая помощь очень полезна для защиты украинских городов и войск. "Мы продолжим эту работу", – заверил Остин.

Украина получит истребители F-16 от 3 стран Европы

Как сообщал УНИАН, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, заявил, что Украина получит от страны-партнера 42 американских истребителя F-16 после тренировки пилотов и инженеров. Нидерланды передадут Украине все свои истребители F-16, поскольку страна переходит на новые модели F-35.

И в тот же день премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что Украине они передадут 19 истребителей. В то же время в начале октября Фредериксен заявила, что Дания стремится увеличить поставки американских истребителей F-16 в Украину.

22 августа спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что Украина надеется получить F-16 в хороших модификациях.

24 августа премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подтвердил предоставление Украине западных истребителей F-16.

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