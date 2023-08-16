Главарь наемников придерживается ограничений на свое участие в войне с Украиной.

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин после неудачного бунта в июне почти не появляется в публичном пространстве, и тем более – не комментирует ситуацию в Украине, соблюдая соглашения с Кремлем, констатируют аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что Пригожин продолжает комментировать вопросы "Вагнера" на африканском континенте.

"Telegram-канал, связанный с "Вагнером", 15 августа опубликовал аудиозапись Пригожина, на которой он комментирует вероятные аресты протестующих в футболках "Вагнера" в Гане и утверждает, что этот инцидент доказывает, что ЧВК продолжают поддерживать во всем мире и в Африке. Каналы "Вагнера" 8 августа опубликовали аудиозапись, на которой Пригожин обсуждает переворот в Нигере и присутствие "Вагнера" в Африке", – напоминают аналитики.

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В то же время главарь ЧВК, которая играла значительную роль в войне против нашей страны, воздерживается от комментариев относительно Украины.

"Похоже, что Пригожин использует свои ограниченные публичные обращения, чтобы сосредоточиться на поддержке интересов "Вагнера" в Африке, а не комментариях о ситуации в Украине или отчетах о деятельности Вагнера в России и Беларуси. Это может указывать на то, что он придерживается ограничений на свое участие – даже риторически – в войне с Украиной", – отмечают в ISW.

Последствия бунта Пригожина - это надо знать

В конце июня Евгений Пригожин обвинил армию РФ в обстреле своих наемников и пошел "маршем справедливости" в Москву. Бунт быстро угас, российский диктатор Владимир Путин обвинил Пригожина в "измене" и пригрозил главарю наемников расправой. Впрочем, с тех пор Пригожин не только не понес наказание за свой бунт, а и получил новые выгодные контракты, усиливает позиции ЧВК в Африке.

Эксперты предполагали, что после бунта Пригожин согласился больше не создавать властям проблем в публичном пространстве в обмен на возможность спокойно заниматься своим бизнесом.

Издание Foreign Policy отмечало, что попытки Кремля отобрать бизнес у Пригожина (в частности, "охранный" в Сирии, где наемники обеспечивают контроль над стратегическими месторождениями полезных ископаемых) приведет к потере РФ контроля в этом регионе.

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