Недавно очередной борт с "вагнеровцами" вылетел из Беларуси в район Нигера.

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин использует лагеря на территории Беларуси для переподготовки и переброски своих боевиков в страны Африки.

Как сообщает Центр национального сопротивления, очередной борт с наемниками ЧВК на днях вылетел из Беларуси в Западную Африку в район Нигера.

По данным подполья, процесс переподготовки "вагнеровцев" на базе лагерей в Беларуси продолжается.

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"Таким образом ЧВК "Вагнера" выступает экспортером войны из Украины по всему миру", - отметили в центре нацсопротивления.

Ситуация в Нигере и при чем здесь "Вагнер"

В конце июля в Нигере военные отстранили действующего президента Мохамеда Базума и его правительство от власти. Глава мятежа в бывшей французской колонии и самой прозападной стране Африки провозгласил себя новым руководителем страны.

Хотя публично РФ осудила переворот, в самом Нигере прошел ряд акций, участники которых выступали против Франции, скандируя лозунги в поддержку РФ и размахивая российскими флагами.

6 августа стало известно, что один из инициаторов переворота в Нигере Салифу Моди уехал в Мали, где вышел на связь с членами ЧВК "Вагнер" и попросил у них поддержки. Им нужен "Вагнер", поскольку ЧВК станет их гарантией удержания власти. Водночач президент Базум призвал США и мировое сообщество восстановить конституционный порядок в стране.

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