Сейчас РФ через наемников контролирует экономику Сирии, но наемников может легко перевербовать Иран.

Из-за раздора между Кремлем и Евгением Пригожиным Москва может резко ослабить свое влияние в Сирии, которая перейдет под влияние Ирана. Об этом пишет Foreign Policy.

Издание отмечает, что авиабаза Хмеймим в Сирии является российским центром управления и контроля в стране, а также одновременно штаб-квартирой и важным логистическим узлом для всех операций "Группы Вагнера" за пределами России.

Аэродром способен обслуживать и дозаправлять тяжелые самолеты, перевозящие оружие и наемников Вагнера в Ливию, Мали, Судан, Центральноафриканскую Республику и даже Венесуэлу. Если Кремль откажет Пригожину в доступе к этому объекту, глобальная империя "ЧВК Вагнер" остановится.

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После мятежа Пригожина в Сирии было задержано все руководство местного филиала "Вагнера". Им было предложено подписать контракты с Минобороны РФ или ехать домой в Россию. Однако сегодня именно "Вагнер" обеспечивает львиную долю силового присутствия России в Сирии, что дает Пригожина рычаги давления на Кремль.

По данным Foreign Policy, в настоящее время "Вагнер" имеет в Сирии 1-2 тысячи собственных наемников и еще около 10 тысяч наемников из числа местного населения. Все они задействованы в охране нефтяной, газовой и фосфатной инфраструктуры в стране. Доходы от этих предприятий частично идут на оплату услуг самих наемников, но в основном является главным источником доходов для сирийского правящего режима.

Иными словами, Россия руками "Вагнера" держит режим Башара Асада на экономическом крючке. Это в свою очередь дает Москве уверенность, что россиян не попросят покинуть базу Хмеймим, откуда Кремль может проецировать свою угрозу на южную Европу.

Если наемники "Вагнера", особенно из числа самих сирийцев на время остануться без "зарплаты" вследствие конфликта между Пригожиным и Кремлем, их легко может перекупить Иран. Такие прецеденты в рамках сирийской войны уже были. А это будет означать переход влияния на Асада из рук России в руки Ирана.

"Однако нынешняя слабая позиция России может задержать любые опрометчивые шаги по обузданию позиции Пригожина в Сирии. Российская оккупация не преследует погоню за прибылью, и позволение Пригожину продолжать зарабатывать скромное состояние — это небольшая цена за сохранение присутствия Москвы на Средиземноморье", – пишет издание.

Мятеж Пригожина – последние новости

По данным британской разведки, мятеж Пригожина вызвал разногласия в российской силовой системе. Нескольких российских генералов, включая Сергея Суровикина подозревают в сотрудничестве с мятежниками. Внутри системы начался поиск врагов.

Ранее беларуский диктатор Александр Лукашенко заявлял, что Пригожин после мятежа перебрался в Беларусь. Однако где главарь "Вагнера" находится в текущий момент, неизвестно. Лукашенко говорит, что сейчас Пригожина уже нет в Беларуси.

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