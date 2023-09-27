Большие проблемы со здоровьем у "пехотинца Путина" начались с осложнений коронавируса.

Болезнь опального лидера Чечни Рамзана Кадырова началась в мае 2020 года. Тогда он загремел в московскую клинику с коронавирусом. Уже во время лечения ему пришлось делать гемодиализ, поскольку болезнь "ударила" по почкам. После выписки у Кадырова появилась одышка и сохранились проблемы с почками.

Как выяснил проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источники, тогдашний министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов, выполнявший функции врача семьи Кадыровых, два года с попеременным успехом боролся с этими постковидными последствиями, а в 2022 году начал делать Кадырову инъекции.

"Однако после этого состояние Кадырова резко ухудшилось. Это было стремительно. Сам Сулейманов во время консультаций с коллегами из Москвы и Германии связывал события с индивидуальной непереносимостью препарата. Коллеги не были в этом уверены и считали, что ухудшение состояния здоровья может быть не связано с инъекциями. В свою очередь, в окружении Кадырова группа лиц активно продвигала версию об отравлении. Известно, что в этой неприятной ситуации за Сулейманова сына просила мать Рамзана Кадырова, которую Сулейманов "поднял на ноги" во время тяжелой болезни", - рассказал источник.

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В октябре 2022 года всем друзьям Сулейманова пришли по телефону или в соцсетях одинаковые сообщения что-то вроде: "Я еду с семьей в Баку, прошу не беспокоить".

ВЧК-ОГПУ общался с десятком друзей Сулейманова и никто с тех пор его не видел, не слышал – на все сообщения он не отвечал. После слухов об исчезновении Сулейманова была предпринята попытка опубликовать в соцсетях архивные кадры с ним и выдать их за свежие.

Друзья бросились писать в соцсетях якобы Сулейманову, но быстро поняли, что отвечает им другой человек, выдающий себя за Эльхана. Пропагандисты "РИА Новости" опубликовали "скрин" интервью с Сулеймановым, но так и не запустили его в эфир. Вместо видеоинтервью позже показали специально снятый ролик с Сулеймановым, где он, поглядывая по сторонам, из какого-то помещения сказал, что с ним все в порядке. С друзьями Сулейманов на связь так и не вышел, его местонахождение по-прежнему неизвестно.

Слухи о смерти Кадырова

В последнее время в Сети активно обсуждаются возможные проблемы Кадырова со здоровьем. Так, активно разгоняется тема о том, что Кадыров находится в коме в одной из московских больниц. Ему якобы пересадили почку, однако орган не прижился.

Некоторые СМИ сообщали о его смерти, однако в украинской разведке это опровергали, хотя и подтверждали, что Кадыров в тяжелом состоянии.

При этом в Кремле стараются избегать комментариев относительно здоровья Кадырова. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что это не компетенция администрации российского президента.

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