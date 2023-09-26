Представитель Путина попросил журналистов не задавать ему неудобных вопросов.

Руководитель пресс-службы президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что он отказывается комментировать избиение заключенного сыном Рамзана Кадырова Адамом, сообщает ВВС.

"Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду", - громко заявил Песков, начиная ежедневный брифинг.

Когда у Пескова спросили, почему отказывается давать комментарий, он ответил: "Не хочу".

Видео дня

Добавим, недавно Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его несовершеннолетний сын Адам избивает арестованного в РФ по обвинению в сожжении Корана Никиту Журавеля.

Под видео Кадыров пишет, что "гордится поступком Адама" и "уважает его выбор". По словам Кадырова, его сына всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших. Якобы благодаря этому у него "формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии". Пострадавшего Журавеля Кадыров назвал пособником спецслужб Украины.

Что известно о деле Никиты Журавеля

Напомним, еще в мае 2023 года в Волгограде задержали молодого человека за сожжение Корана. Российские силовики решили отдать его в распоряжение кадыровцев. По версии следствия, 19 мая юноша сжег Коран в районе Соборной мечети Волгограда, сняв этот процесс на видео. Затем видео появилось в Интернете.

Позже стало известно, 15-летний сын Рамзана Кадырова лично бьет заключенных. В августе уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что получила от Журавля жалобу о том, что в грозненском СИЗО его избил сын Кадырова.

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