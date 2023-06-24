Российские силовики не оказали вагнеровцам сопротивления, что говорит о более серьезной проблеме для Кремля, чем просто бунт лично Пригожина.

Российские силовики не оказали никакого существенного противодействия восставшим наемникам из "Группы Вагнера" и позволили Евгению Пригожину взять под свой контроль ряд ключевых объектов в Ростове-на-Дону. Это говорит о конфликте на уровне ФСБ – Минобороны РФ, а не о личном противостоянии Пригожина с Шойгу.

Такое мнение высказал украинский военный обозреватель Александр Коваленко.

"Ростовская полиция, ОМОН и СОБР практически не оказывали сопротивление въезжающим в Ростов "вагнерам". Вчера в Ростове был введён в действие план "Крепость", который подразумевает экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств и готовность к отражению внешнего нападения. Но, как-то отразить и вправду не получилось", – констатирует эксперт.

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Коваленко выразил уверенность, что дело здесь вовсе не в том, что российские "силовики" способны противостоять только безоружным митингующим.

"Дело в том, что российская полиция, ОМОН и СОБР находятся под курированием ФСБ. Следует понимать, что ЧВК "Вагнер" это гибридная группировка, которая создавалась ФСБ для конкуренции с МО РФ. То есть, "вагнера", это такой же филиал ФСБ как погранцы, фескалы, полицаи, ОМОН, СОБР и прочие внутренние силовые структуры. Что же до конфронтации Пригожина с МО РФ, то я неоднократно обращал внимание на то, что это не личная конфронтация, а именно конфронтация силовых структур, МО РФ и ФСБ", – отмечает эксперт.

По словам Коваленко, ФСБ давно пыталась создать внутри Минобороны РФ свою "группу влияния" из числа "карманных генералов". Однако вчера ФСБ, по крайней мере публично, достаточно резко отреагировала на бунт Пригожина.

"Первая мысль которая возникла - "кашевар" не согласовал свои действия с руководством и действует сейчас независимо. Но, внезапно, очень ровно посыпался Ростов. "Крепость" не сработала, а мусора радостно махали "вагнерам", въезжающим в их город. Всё это указывает на весьма серьёзный раскол групп влияния как внутри МО РФ, так и непосредственно ФСБ", – считает аналитик.

Бунт Пригожина и вагнеровцев – последние новости

Утром 24 июня ЧВК "Вагнер" взяла под контроль ряд военных объектов в Ростове-на-Дону, включая штаб Южного военного округа. Там Евгений Пригожин встретился с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и потребовал выдать ему главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. В качестве аргумента Пригожин пригрозил походом на Москву.

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский заявил о поддержке действий Пригожина ввиду того, что вагнеровцы – это единственная сила, которая сегодня способна снести путинский режим. Террорист Игорь Гиркин отметил, что будет "забавно", когда Пригожина начнут поддерживать не только беглые оппозиционеры, но и действующие чиновники.

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