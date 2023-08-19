По его словам, на Украине оккупанты не будут останавливаться, а пойду на страны Европы.

Опальный лидер Чечни Рамзан Кадыров появился на публике и выдал порцию новых угроз.

Во время общения с российскими пропагандистами Кадыров выглядел болезненно. Лицо "пехотинца Путина" буквально едва уместилось в объективе камер. Редкие появления Кадырова на публике вызывают вопросы на фоне слухов о его болезни.

Традиционно лидер Чечни заявил, что на Украине оккупанты останавливаться не собираются, а пойдут дальше - "воевать со странами, которые не уважают Коран".

"100% мы одержим победу. Я уверен. Мы с Украиной покончим и дальше пойдем - в те страны, где оскорбляли и оскорбляют священный Коран", - заявил он.

Болезни Кадырова

В течение нескольких недель ходят слухи о болезни Кадырова. По словам главы правительства Чеченской Республики Ичкерия (в изгнании) Ахмеда Закаева, Кадыров действительно серьезно болен.

По данным BILD, у чеченского главы проблемы с почками. В последнее время он появляется на публике с опухшим лицом и телом, ему даже трудно открыть глаза.

Сам Кадыров слухи опровергает. 2 июля он опубликовал через "сплетни" видео, как обедает со своей правой рукой Адамом Делимхановым, которого якобы ранили на фронте.

Российские СМИ настаивали, что слухи о своем предсмертном состоянии Кадыров и Делимханов якобы распустили сами, чтобы отвлечь внимание от своего паломничества в Мекку.

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