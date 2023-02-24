Перед Советом Федерации выступал совсем другой человек с другим лицом.

На концерте в Путина в Лужниках стало ясно, что россиянам подсунули фейкового Владимира: к людям вышел его клон по кличке "Банкетный".

Политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман рассказал, что его выдала как внешность, так и ивритский акцент.

"Путин, который вышел на сцену Лужников много сделал подозрительных вещей. Он пожал бесконечное количество рук, такого Путина мы не знаем который бесконечно жмет руки. В прошлом году он был под колпаком таким специальным пуленепробиваемым, а сейчас ходит на сцене, разгуливает между военными матросами и прочими. Прошу заметить, что вышел он без анонса", - сказал политолог.

Также он отметил, что перед Советом Федерации выступал совсем другой человек с другим лицом.

"Он известен в списке двойников под названием "Банкетный", его сейчас все чаще используют. Но самое главное конечно не в этом. Я тогда слушал внимательно Путина, я сейчас слушал внимательно Путина: тот Путин говорил по-другому. Во-первых голос у нынешнего на тон ниже, чем у вчерашнего, так за день не происходит... Путин мог выступать под фонограмму, но только зачем он тогда картавил и причем к середине речи он картавит перестал. Я думаю, была длинная речь заготовлена, а ему в наушник сказали "заканчивай братан, это не канает". Тот который вчера был я уверен, что настоящий. Программную речь не доверили двойнику бы", - сказал политолог.

Шейтельман уверен, что настоящий Путин жив и на деловых встречах никаких двойников не бывает.

Концерт в "Лужниках" 22 февраля - что известно

Тысячи россиян собрались на концерт в "Лужниках", посвященный годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Возле стадиона заметили установку ПВО.

На стадионе было много патриотической символики - триколоры, гербы СССР, флаги советских воинских подразделений с лозунгом "Смерть немецким захватчикам". Вместе с тем символика Z отсутствовала. На концерте выступили любимчики путинского режима.

Российский президент Владимир Путин посетил свой митинг-концерт на стадионе "Лужники" в Москве, но выступление его было кратким.