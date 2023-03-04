Беларуская журналистка Татьяна Мартынова: Лукашенко пытается выжить за счет заигрывания с Китаем, он хочет сменить хозяина

Беларуская журналистка, блогерша и оппозиционерка Татьяна Мартынова в интервью УНИАН рассказала о подрыве российского самолета ДРЛО А-50У на аэродроме "Мачулищи", как Лукашенко пытается вырваться из "ямы изоляции", что будет с Беларусью после развала России, а также прокомментировала скандальное интимное видео с беларуским генералом.

Начнем с самолета ДРЛО А-50У, который был поврежден беспилотниками в "Мачулищах" возле Минска. Лукашенко никак это не прокомментировал, показательно собрал силовиков, приказал охранять границу и уехал в Китай. В BYPOL сообщили, что причастные к операции партизаны уже покинули Беларусь. Что вам известно об этом инциденте?

У нас есть четыре варианта. Первый – это сделала какая-то хитрая внутренняя служба КГБ для того, чтобы показать Путину, что это их территория пока еще. Второй – это сделала служба ФСБ, чтобы в очередной раз попытаться спровоцировать конфликт, напугать Лукашенко и столкнуть его с официальным Киевом. Третий – это сделала СБУ, и тогда это красиво, потому что достали уже взлетать и вечные тревоги. Четвертый – это сделали партизаны, и это правильный ответ.

У России таких самолетов шесть штук осталось, около десятка?

По последней информации, всего девять, но такой модификации всего шесть. То есть уже пять.

Придется ли Лукашенко и его генералам отвечать за этот инцидент? И если да, то как?

Я вообще представляю, какой был шухер в этот же день. На следующий он собрал совещание в узком кругу – с главами Совбеза, КГБ, МВД, пограничной службы, Минобороны. Суперзакрытое совещание. Вообще ничего практически не показали. В опубликованном отрывке было: "Жесточайше всех поймать и наказать". Скорее всего, будет как с метро, когда Лукашенко взорвал метро – найдут просто "стрелочника", а, может быть, и нет.

Но это даже не самое главное в этой истории. Самое главное то, что это произошло.

ЛУКАШЕНКО ИСТЕРИЧЕСКИ ПЫТАЕТСЯ ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ЯМЫ ИЗОЛЯЦИИ

Накануне Лукашенко выдавил из себя, что у Киева нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас без предварительных условий, а также призвал остановить конфликт в Украине, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы. В то же время на прошлой неделе он внезапно изменил риторику и заявил, что не видит планов Украины наступать на Беларусь, хотя ранее говорил обратное. Как понимать его заявления? И насколько серьезно нужно относиться к тому, что он говорит?

Серьезно относиться к этому не стоит. То, что Лукашенко заявляет сегодня, свидетельствует о том, что он истерически пытается вырваться из этой ямы изоляции, в которую он попал вместе со своим другом Вовой. Он пытается выжить за счет заигрывания с Китаем и за счет того, чтобы все-таки сменить хозяина.

Мы понимаем, что ВПК Беларуси сейчас полностью работает на Россию. По этому поводу были расследов ания. Все это было в открытом доступе. Иранские дроны прилетали в Россию, оттуда – на производство в Беларусь, потом они опять ехали в Россию. Потому что откровенно плевать на угрозы Америки, на санкции и поставлять России оружие не будут ни Китай, ни Иран. Зачем ссориться с Америкой? Лукашенко в этом смысле абсолютно устраивающая всех фигура, потому что все, что в этой истории интересует Лукашенко, – это деньги, которые он будет получать за то, что будет прикрывать всех товарищей.

Мы не должны забывать, что ракеты "Полонез" – это совместный продукт Беларуси и Китая. Без Китая Беларусь ее никак не сделает. Когда мы говорим о Беларуси, мы должны понимать, что это даже не сборочный цех, это цех, в котором замазывается страна производитель и наклеивается made in Belarus. Плюс на 25% снизился экспорт грузоперевозок. Это серьезно. С учетом того, что Лукашенко всегда об этом заявлял, гордился своим транзитом. Дальше – перекрываются границы, арестовывается контрабанда, на которой он всегда зарабатывал. И, будем честны, бизнес покидает Беларусь, гайки зажимаются. Да, процессы идут не прям вниз, ситуация еще очень долго может сторнировать, и Лукашенко за счет нужд России в очередной раз может решить свои финансовые проблемы. Не такой он простой парень. Тут вопрос в другом: Лукашенко – статистическая погрешность во всей этой тусовке.

Контуры, по которым идет союзничество, уже понятны. С учетом того, что Лукашенко из Китая полетит в Иран, мы видим тактические контуры союзничества: Беларусь – Россия – Китай – Иран. И Китай как бы становится на сторону России. Не по заявлению, аналитики показали, что оно больше проукраинское. Но за сутки до опубликования "мирного плана" МИД Китая сделал очень антиамериканское заявление. Это никого не удивило, но расстроило. Может ли Китай сделать ловушку для России? Может. Потому что, что ему от России? Китаю интересны только территории. А территории он может отжать, только когда Россия будет полностью слабой и уничтоженной. Но сначала он отожмет у нее все деньги, они в интересах Китая всегда были на первом месте. Китай даже может "помочь" России в чем-то. Представляете появление китайских военных баз на территории России? Как российские военные базы появлялись в Беларуси в 1999 году. Что теперь Лукашенко с них имеет? В любой момент по щелчку Путина – полная аннексия, сразу же, за 30 минут. А теперь представим, что китайские базы появятся в Сибири, где-нибудь на Дальнем Востоке. А там рядом еще японцы со своими вопросами в засаде сидят.

Мы помним заявления США о том, что Китай может поставлять вооружение России. Иран поставляет. Может ли такое быть, что Лукашенко поехал договариваться в Китай о каком-то ВПК, об оружии? Или он меняет попечителя?

Ему одно другому не мешает. Это не взаимоисключающие цели. Наоборот они друг друга прекрасно дополняют. На данный момент Лукашенко находится в очень выгодной позиции. И мы же с вами должны понимать, что Лукашенко – это тот человек, который за деньги родную мать продаст. Ему нечего терять. Думаю, в какой-то момент до него дошло, что так, как он ерзал пятой точкой на сковородке и пытался изображать многовекторность, уже не будет. Теперь Лукашенко нужно сохраниться и выжить в этих условиях, а сделать он сможет только в условиях жесткого авторитаризма, в условиях северокорейского варианта, который в том числе включает передачу власти по наследству. Для этого в какой-то момент страна будет закрыта. Ему придется это сделать, и у него останется только вектор на Россию, и через нее на страны бывшего СНГ. И это будет какой-то другой "Шелковый путь", не шелковый, я его назову – путь колючей проволоки, очень-очень тернистый, по которому будут ездить продукты ВПК, возможно, какой-то "контрабас" по микросхемам и что еще ограничено.

Они себя закапывают. Но это мы понимаем. Понимают люди, которые смотрят шире на всю эту ситуацию. Мы понимаем, что долгое время Россию считали такой "странной", но не опасной. И 2014-й год в Украине, и 2008-й в Грузии – "случайность", "мы в это не полезем, потому что это вообще непонятно что". И чем дальше от границы, тем непонятнее это все смотрелось.

ПОСЛЕ РАЗВАЛА РФ ЛУКАШЕНКО НЕ ОСТАВЯТ, А БЕЛАРУСЬ ЗАЙМЕТ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО

Путин заявил, что Запад хочет развалить Россию. Насколько Беларусь сейчас зависима от России, и как теоретически развал РФ может на нее повлиять?

Силовая структура в Беларуси уже больше похожа на ФСБшную, чем на КГБшную. Лукашенко контролирует только какие-то сегменты. У меня есть устойчивое ощущение, что все у них с Путиным будет нормально до определенного момента, пока Лукашенко не будет представлять угрозу. Какое-то предательство, сдача, заговор. Очень же многие говорят, что Путин – точно все. а Лукашенко – не факт. Так вот факт, потому что цивилизованному миру не нужна непредсказуемая Беларусь. Как это случится? Это будет понятно после проигрыша России: в каком виде он будет, кто там останется жив, кто будет "решалой" и кто какие распоряжения отдаст вертикали внутри Беларуси. Если, предположим, проигрыш РФ, смерть Путина, ФСБ же никуда не денется, конторская вертикаль никуда не денется, она будет все держать. Просто в битве Минобороны – ФСБ победит ФСБ, потому что Шойгу вздернут.

Ситуация будет развиваться в зависимости от того, какие будут стратегические планы, как будут вестись переговоры с партнерами, возглавит ли Джонсон НАТО, будет ли Балто-Черноморская уния, где без Беларуси дырочка по центру.

Конечно, всем будет спокойнее, если Россия перестанет существовать в том виде, в каком она есть сейчас, но развал будет контролироваться. Все говорят, что с большим удовольствием посмотрят на гражданскую войну в России, когда они все друг друга будут резать, на межнациональные конфликты, отделение Ичкерии. Ингушетии. Я не великий гуманист, но война имеет смысл только тогда, когда миропорядок после нее становится лучше, чем был. Так вот, если после этой страшной войны так и произойдет, значит она дала какой-то результат. И в этом новом миропорядке нет "великой России", нет одурманенного и опоенного стада орков с зомбоящиком, который превращает их в животных, и нет постоянного вмешательства "русского мира" в приличные страны. Очень важно не повестись на очередные реверансы со стороны России. Которая скажет: "Я все поняла, я больше не буду". Будет. За 10 лет в России меняется многое, за 300 – ничего.

Где в этом мировом порядке находится Беларусь? Удержится ли Лукашенко у власти? Если нет, то при каких обстоятельствах? Есть ли кому его сместить и сменить?

На данный момент сменить его действительно некому. К сожалению, за два года наша оппозиция не выстроила понятную и прозрачную систему управления, которая могла бы точно удержать Беларусь в равновесии.

Но Лукашенко не будет, его не оставят. Я думаю, что Беларусь займет свое достойное место в компании цивилизованных стран европейских народов. Это случится в обязательном порядке, никто Беларусь не бросит. Тем более – неудобно, чтобы и Литва, и Польша, и Украина постоянно имели пороховую бочку между. Даже если построят заборы, через них же постоянно может кто-то камнями швыряться.

Я вижу Беларусь в союзе с этими странами, в очень близком союзе с Украиной, не потому что я у вас тут обосновалась, а потому что мы идеально друг другу подходим. Вообще если скрестить всех беларусов с украинками и наоборот, мы получим идеального жителя планеты. Он будет в меру послушный, борзый, абсолютно четкий в своей гражданской позиции, никогда не станет рабом и не станет хулиганьем.

Беларусы в своей массе, которая была на протестах в 2020-м году, – это абсолютно европейская нация, просто нам почему-то забыли об этом сказать, нам все время вдалбливали, что мы русские. И ментально оторваться от России за счет вот этой глубоко проникшей парадигмы беларусам страшно. И дело даже не в языке. В первую очередь дело во внутреннем ощущении, что без России нам кранты. А украинское инфополе в Беларуси с 2013 года полностью вычищено.

У ЛУКАШЕНКО НЕТ ДВОЙНИКОВ

Михаил Шейтельман озвучил версию о двойнике Путина, который как минимум присутствовал на концерте на Лужниках. Может ли быть двойник у Лукашенко?

Такого конченного надо поискать. Тут сложно. Путин же еще великий чтец с суфлера. И что важно для его двойника? Чтобы немножко был похож внешне и голосом, чтобы буквы знал – с суфлера читать. А Лукашенко не может с суфлера.

Шейтельман абсолютно прав в этом смысле. Там, скорее всего, вообще была самая плохая копия Путина. А у Лукашенко нет двойников. Даже когда ему пишут речи, его же искренне просят придерживаться, но он не может, он отрывается. И все время проговаривается.

Лукашенко постоянно хочет примазаться к сильным. Когда он говорит: "Байден, приезжай ко мне", когда он к Си Цзиньпиню летит. А как он обо всех рассказывает: и Вова Зеленский у него – "дите", и Ельцину он "давно говорил". Лукашенко вообще ведет себя как самый главный над ними всеми. Как он китайским СМИ давал интервью: "Я бы очень посоветовал США внимательно отнестись к заявлению Китая. Без Китая сегодня не решается ни один вопрос в мире". А на самом-то деле пуп Земли в Беларуси. А вы не знали, что все решается в Минске? Пекин, Москва – все на поклон ходят к Лукашенко.

Видео со стриптизом беларуского генерала, которое якобы слил его любовник. Это была какая-то провокация, сделанная спецслужбами? Если да, то зачем? Мне кажется, Беларусь никогда не была замечена в слитии интимных материалов.

Мне надо попытаться остаться политкорректной, гомофобные заявления – это ни разу не мое. Скорее всего, это ИПСО, потому что все понимают, что оно на большинство людей повлияет определенным образом. Беларуское общество гомофобно. Но я вам хочу сказать, что в высших эшелонах МВД и прочих этого барахла достаточно было всегда. Даже если это ИПСО, то там именно такой категории очень много.

Мне не смешно, если честно. И если это основное, что действует на моих соотечественников, а не фото разрушенного Мариуполя, не окровавленные дети, которых медики пытаются спасти под обстрелами, так, может, шли бы они в ж*пу? Может, нам некого там спасать? Брытко, есть такое беларуское слово.

Меня тоже не поразил контент этого видео. Первый вопрос был: для чего? Кто этот генерал? Насколько он высокую должность занимает и на что он влияет, что его нужно таким образом компрометировать?

Есть еще одна версия. Обычно так это и делалось в Беларуси. Возможно, он кому-то помешал, и его захотели подвинуть. И все. Внутривидовые разборки курятника, где каждый пытается сесть повыше и нагадить на голову ниже сидящему.

Катерина Шварц, Тала Калатай