Зампред главы Совбеза РФ заявил, что Россия никогда не станет участником Международной уголовного суда в Гааге.

Зампред главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выдал новую тираду из-за ордера на арест Путина со стороны Международного уголовного суда в Гааге (МУС).

По мнению чиновника, враги РФ "наплевали" на международное право, рассчитывая, что принципы Римского статута коснутся России.

"Судьи убогого МУС продолжают оправдывать свое неисполнимое и поэтому опасное для мира на планете решение о выдаче ордера на арест президента России", - пригрозил Медведев.

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Он сослался на Венскую конвенцию 1969 года, подчеркнув, что в контексте "обязанностей" третьих государств, необходимо ясное и явно выраженное согласие этих стран их выполнять. Бывший президент РФ пообещал, что Россия никогда не присоединится к организации и не возьмет на себя обязательства следовать тем или иным "правилам" МУС.

Также Медведев заявил, что желает международному судебному органу "скорейшей смерти".

"Наша страна не имеет никакого отношения к Римскому статуту МУС и не обязана с ним сотрудничать. Его решения для нас ничтожны до тех пор, пока мы добровольно не станем участником этой организации. А этого не произойдет никогда. Мы презираем МУС и желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия", - отметил он.

Зампред главы Совбеза РФ указал, что юрисдикция МУС предусмотрена только в случае передачи Совбезом ООН на рассмотрение прокурора этого суда соответствующего производства. В этом контексте Медведев добавил, что в МУС работают продажные юристы, к которым у РФ нет доверия.

Также Медведев назвал МУС "домом терпимости", где тайно руководит процессами лидер США Джо Байден. Он попрекнул США тем, что они "продали" ведомству данные о действиях РФ в Украине.

"Именно он больной сутенёр, который, формально не участвуя в бордельных разборках МУС, тайно руководит домом правовой терпимости. Наплевав на мнение Пентагона, он приказал своей администрации передать в МУС сведения о "действиях России" на Украине. Нам-то в принципе это до лампочки. А вот Минобороны США предупреждало старика, что его действия могут открыть дорогу для уголовного преследования американских военных", - заявил чиновник.

Также он традиционно пригрозил миру, что "потенциально опасные игрища" с РФ могут привести к войне: "Ордеры, прокуроры, процессы против России – всё это забавы наших врагов, которыми они развлекают себя от бессилия. И всё же надо помнить - это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli", - указал Медведев.

Международный уголовный суд начал расследовать новое преступление РФ

Напомним, 17 марта МУС выдал ордер на арест лидеру РФ Владимиру Путину, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с их приватностью к "краже" детей Украины во время войны (речь идет о насильственной депортации, которую оккупанты проводят на временно оккупированных территориях нашей страны).

Уже 11 июня 2023 года Международный уголовный суд объявил о новом деле против России - расследовании подрыва Каховской ГЭС, который солдаты РФ устроили в ночь на 6 июня.

Тогда представители МУС приехали на подтопленные территории Украины, чтобы лично оценить последствия терора РФ.

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