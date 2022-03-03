Крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo приостановил поставки в Украину и РФ.
Об этом сообщает Reuters.
"Нашим приоритетом является безопасность наших людей в Украине и регионе в целом", - сообщили в компании.
Ранее стало известно, что в ряде украинских городов, в том числе и в Киеве, запретили продавать алкогольные напитки.
Напомним, 24 февраля Россия ворвалась в Украину, агрессор начал бомбить военные объекты, а затем атаковал и мирные города. Украинскую территорию также бомбили с территории Беларуси.
Ряд стран мира решили наказать российские власти за новую агрессию против Украины - ввели свежие санкции.
По данным ГСЧС, по состоянию на 2 марта в результате вражеских бомбардировок погибли более 2 тысяч гражданских украинцев.
Справка УНИАН. Diageo - британская компания, крупнейший мировой производитель алкогольных напитков класса премиум. Штаб-квартира находится в Лондоне. Основные торговые марки компании: виски Johnnie Walker, J&B, White Horse и Crown Royal, водка Smirnoff, ликёр Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon's, пиво Guinness.