В Diageo утверждают, что их приоритетом является безопасность людей.

Крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo приостановил поставки в Украину и РФ.

Об этом сообщает Reuters.

"Нашим приоритетом является безопасность наших людей в Украине и регионе в целом", - сообщили в компании.

Ранее стало известно, что в ряде украинских городов, в том числе и в Киеве, запретили продавать алкогольные напитки.

Напомним, 24 февраля Россия ворвалась в Украину, агрессор начал бомбить военные объекты, а затем атаковал и мирные города. Украинскую территорию также бомбили с территории Беларуси.

Ряд стран мира решили наказать российские власти за новую агрессию против Украины - ввели свежие санкции.

По данным ГСЧС, по состоянию на 2 марта в результате вражеских бомбардировок погибли более 2 тысяч гражданских украинцев.

Справка УНИАН. Diageo - британская компания, крупнейший мировой производитель алкогольных напитков класса премиум. Штаб-квартира находится в Лондоне. Основные торговые марки компании: виски Johnnie Walker, J&B, White Horse и Crown Royal, водка Smirnoff, ликёр Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon's, пиво Guinness.

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