Пока о пострадавших не сообщалось.

В России беспилотники атаковали нефтебазу в Кировской области. Это была первая атака на этот регион. Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительной информации, два дрона атаковали склад с нефтепродуктами на комбинате "Вятка" в городе Котельнич. Один из них ударил в крышку резервуара, а второй беспилотник попал в пустую цистерну.

Сейчас о пострадавших не сообщалось, на месте работают оперативные службы.

В то же время губернатор области Александр Соколов отреагировал на атаку БпЛА и заявил, что "ситуация под контролем".

"Несколько минут назад осуществлен прилет БпЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем. На месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы", - написал он в своем Telegram-канале.

Обновлено 11:37. Российский Telegram-канал "Baza" сообщил, что уже третий беспилотник ударил по нефтебазе в Кировской области. После удара и взрыва один из резервуаров начал гореть.

Также сообщалось, что аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили работу. Вероятно, это связано с угрозой атаки дронов, в том числе и на Кировскую область РФ.

"Ограничения на полеты с 7:00 MSK ввели "для обеспечения безопасности полетов". Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Самолеты, летевшие в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару", - сообщили росСМИ.

Атаки БпЛА по российским объектам - последние новости

Как писал УНИАН, украинские дроны атаковали объекты в Волгоградской и Белгородской областях РФ. В частности губернатор Белгородской области Гладков сообщил о прилете и 2 раненых. Он традиционно обвинил в обстреле ВСУ.

Также сообщалось, что беспилотники атаковали аэродром "Энгельс", на котором базируются Ту-95. По данным росСМИ, во время отражения налета украинских дронов, якобы один врезался в высотный дом в Саратове, еще один попал в крышу дома в Энгельсе, а его обломки повредили 20 машин.

Вас также могут заинтересовать новости: