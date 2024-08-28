Нефтебаза специализируется на хранении нефтепродуктов, а также отпускает нефтепродукты российской армии.

В России ночью БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области и склад боеприпасов в Воронежской области.

Так, согласно сообщениям росСМИ, Около 03:00 ночи в Ростовской области сбито 4 БПЛА. По предварительным данным местной власти, пострадавших нет.

При этом местные жители сообщают, что после атаки горит нефтебаза "Атлас" Росрезерва в Каменском районе, которая специализируется на хранении нефтепродуктов, а также отпускает нефтепродукты российской армии.

Видео дня

Нефтебаза "Атлас" Росрезерва в Ростовской области уже подвергалась атаке в ночь на 3 августа. Тогда БПЛА попал в одну цистерну, начался пожар, который удалось ликвидировать. Сегодня атака повторилась.

Кроме того, в Воронежской области атакован склад с боеприпасами, российские власти заявляют об уничтожении 8 дронов.

Глава Воронежской области России ранним утром среды объявил, что в области был сбит украинский беспилотник, из-за падения его обломков эвакуировали два населенных пункта, но сейчас жители уже возвращаются домой.

"Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было. Однако оперативными службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов", — объясняет губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Позже он сообщил, что возгорание удалось ликвидировать, жители возвращаются в свои дома".

Новостной телеграм-канал ASTRA пишет, ссылаясь на местных жителей, что украинские дроны атаковали склад боеприпасов в хуторе Малая Меженка.

Атаки на РФ

Несколько дней назад россияне жаловались на масштабную атаку - атаки беспилотников и ракет зафиксировали минимум в пяти регионах России. При этом мэр Москвы Сергей Собянин назвал эту атаку одной из самых масштабных "за все время".

Кроме того, в ночь на 22 августа БПЛА атаковали аэродром Мариновка. Впоследствии в сети опубликовали супунтиковые снимки "Мариновки", которые сделали уже после ночного удара. На них можно увидеть значительные разрушения.

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