В результате прилета по Шебекино, ранения получили два гражданина РФ.

Якобы украинские БПЛА предприняли попытку атаковать объекты в Волгоградской и Белгородской областях.

Об этом сообщает телеграм-канал областной администрации. "В Еланском районе в результате падения обломков двух БПЛА повреждены жилой дом и два нежилых строения. Жертв и пострадавших нет", - сообщил губернатор области Андрея Бочарова.

Кроме того, дроны снова прилетели в город Шебекино Белгородской области. Местный губернатор Гладков сообщил о прилете и 2 раненых. Он традиционно обвинил в обстреле ВСУ.

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Напомним, сегодня дроны атаковали аэродром "Энгельс", на котором базируются Ту-95. По данным росСМИ, в ходе отражения налета украинских дронов, якобы один врезался в высотный дом в соседнем Саратове, еще один попал в крышу дома в Энгельсе, и его обломки повредили 20 машин.

"Бавовна" в Шебекино

10 августа город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелам, в результате которых пострадали три человека, была повреждена линия электропередачи из-за чего часть города осталась без света.

"ВСУ вновь наносят удары по городу Шебекино. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя", - написал тогда Гладков.

Якобы в результате прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома и один коммерческий объект, повреждены фасады и остекление в трех многоквартирных домах и одном социальном объекте.

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