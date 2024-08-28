Напомним, в ночь на 28 августа в Ростовской области из-за атаки БПЛА возник пожар на нефтебазе "Атлас".

Аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили работу. По данным российских источников, ограничения в Казани вызваны угрозой атаки дронов. Об этом сообщает Meduza.

"Ограничения на полеты с 7:00 MSK ввели "для обеспечения безопасности полетов". Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Самолеты, летевшие в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару", - говорится в сообщении.

Позже появилась информация о том, что с 9:00 MSK аэропорт в Нижнекамске также не принимает и не отправляет рейсы. Самолеты, следующие в Нижнекамск, перенаправлены в аэропорты Ижевска, Уфы и Самары.

Видео дня

Отметим, что оба аэропорта находятся в одном российском регионе - Татарстане. Связаны ли ограничения с новыми атаками стратегических объектов россиян - достоверно неизвестно.

Новые атаки российских объектов

Напомним, в ночь на 28 августа была атакована Ростовская область. В результате вспыхнула нефтебаза "Атлас" Росрезерва в Каменском районе, которая отпускает нефтепродукты армии РФ.

Также недавно россияне пожаловались на масштабную атаку - удары БПЛА и ракет тогда зафиксировали по меньшей мере в пяти регионах РФ. По данным губернатора Брянщины Александра Богомаза, удалось уничтожить 23 беспилотника.

Вас также могут заинтересовать новости: