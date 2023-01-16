Врио командующего Центральным военным округом уже отдал соответствующий приказ.

В российских центрах для содержания мобилизованных организуют гауптвахту. Соответствующий приказ отдал временно исполняющий обязанности командующего Центральным военным округом (ЦВО) Александр Линьков.

Как сообщили росСМИ, запрос об организации гауптвахты направил депутат Госдумы Максим Иванов. Он попросил сделать это в учебном центре для мобилизованных в Елани. Чиновник объяснил, что в составе призванных оккупантов есть "мамкины сынки, подкаблучники и нахлебники", которые якобы вносят смуту в ряды остальных военнослужащих.

Линьков согласился с предложением Иванова и направил распоряжение об организации гауптвахты в учебных центрах на территории Центрального военного округа. Командиры частей, где располагаются мобилизованные, уже получили соответствующее поручение. В состав ЦВО входят Сибирский, Уральский и Приволжский федеральные округи, включающие 29 субъектов России.

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Ранее на территории учебного центра в Елани, о котором упоминал депутат Иванов, погибли несколько мобилизованных. Один из них умер вследствие эпилепсии на фоне алкогольного отравления.

Курьезы с участием российских мобилизованных

В Белгородской области 15 января один из призывников ради шутки взорвал гранату рядом со складом боеприпасов. Из-за детонации погибли 3 оккупантов, а еще около 16 получили ранения. Возникший пожар охватил площадь 450 метров квадратных.

Сержант Владимир Чурилов расстрелял майора Александра Кудилина за избиение. Инцидент произошел на территории Брянской области. Офицер умер на месте от полученных ран.

Мобилизованные из Новосибирской области, которые в первой половине января прибыли на фронт, почти сразу попросились домой. Они попали под артиллерийский огонь после приезда и заявили, что "ничего не могут сделать".

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