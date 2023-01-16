Во время осмотра на ноге оккупанта нашли следы от инъекций.

Украинские воины захватили в плен оккупанта-наркомана. По предварительным данным, его мобилизовали в рамках "частичной мобилизации".

Как сообщает Telegram-канал "Ищи своих", на ноге оккупанта во время осмотра нашли следы от инъекций.

"Мобик"-наркоман. Ахматчай попал в плен, после чего его осмотрели и нашли следы от шприца... вроде бы не "вагнеровец", но все-таки нарик", - говорится в сообщении.

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Как отметил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, в плен попал "виртуальный осетинский космонавт-наркоман". Им оказался Георгий (Жорик) Александрович Матач, 24.12.1988 г. р. Он родился в Узбекистане, зарегистрирован в Алании. По военной специальности – водитель.

"Согласно профилям, в 2005 г. окончил школу № 29 г. Владикавказ, в 2010-2011 годах служил строчку в в/ч 12253 – 130-го управления инженерных работ на космодроме "Байконур" в Казахстане. Но космический полет первого осетинского космонавта на Байконуре имел сугубо виртуальный характер и происходил исключительно под действием анаши. Из фотоальбомов следует, что 34-летний Жорик большой поклонник воровской субкультуры, любитель шмальнуть, и тому подобное, а его умственное развитие на уровне 13-летнего подростка", - отметил эксперт.

Матач - злостный правонарушитель. В 2020 году он проходил по уголовному делу №1-64/2020 УК РФ. В 2020 году его лишили водительских прав на 2 года 6 месяцев за вождение в состоянии опьянения.

Наркомания в российской армии

Сообщения о массовых случаях употребления наркотических средств российскими солдатами и наемниками появляются регулярно. Недавно военный эксперт Олег Жданов заявил, что у российской армии и особенно в "группе Вагнера" вероятно, практикуется прием наркотиков для подавления страха у солдат.

Так, в ноябре мэр Мелитополя рассказал о случае, когда" кадыровец " под веществами выстрелил в лицо соседу по палате в больнице. О массовой наркомании среди российских солдат ранее заявлял глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Показательно на этом фоне выглядит недавнее заявление владельца "группы Вагнера" Евгения Пригожина, сделанное по случаю "демобилизации" группы зэков-наемников. Отпуская боевиков на волю, Пригожин призвал их не насиловать женщин и не употреблять наркотики.

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