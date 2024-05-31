Инцидент произошел на Забайкальской железной дороге.

В пятницу, 31 мая, на Забайкальской железной дороге в Амурской области сошел с рельсов груженный углем грузовой поезд.

Как сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, это произошло около 15:00 на перегоне Ледяная-Селеткан, расположенном в Свободненском районе. Никто не пострадал, однако движение поездов было приостановлено.

По данным российских СМИ, всего с рельсов сошли 29 вагонов с углем. После происшествия в Приамурье начался серьезный пожар. От места аварии до ближайшего населенного пункта - 4 километра.

Аварии на российской железной дороге: последние новости

Как известно, после начала полномасштабной войны на территории России и Беларуси неоднократно сообщали о диверсиях и обнаружении подрывных устройств на дорогах, используемых для перемещения военных грузов.

В конце ноября в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали произошел взрыв, загорелись цистерны с топливом. Также стало известно о взрывах на мостах, дублирующих этот туннель на поверхности.

По данным источников УНИАН, операцию в тоннеле, который соединяет Дальний Восток с европейской частью Российской Федерации, могла провести Служба безопасности Украины.

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