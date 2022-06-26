Место аварии оцеплено военными, работают ФСБ и минеры.

В Псковской области России сегодня днем. 26 июня, с рельсов сошел грузовой поезд.

Об этом пишет местный Telegram-канал "Псковская губерния".

В составе были вагоны с взрывчатыми материалами.

Место аварии оцеплено военными, работают ФСБ и минеры. Железнодорожникам разгребать завалы не дают, пока не перегрузят весь этот груз.

По опубликованных в сети фото видно, что с рельсов сошла большая часть вагонов.

Пострадавших нет, сообщают на железнодорожной станции.

На место происшествия направлено два восстановительных поезда со станций Псков и Новосокольники.

Как писал УНИАН, защитники Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко". Теперь оккупанты не смогут добывать газ в украинском Черном море.

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