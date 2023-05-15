Четверть от общего количества диверсий произошли в мае.

В России с начала года произошло более 50 диверсий на железнодорожных путях, объектах Минобороны и энергообъектах, при этом четверть из них - в мае.

Как сообщает Телеграм-канал "Верстка", с 1 января по 12 мая на территории России, а также в оккупированном Крыму, состоялись как минимум 57 попыток диверсий на железнодорожных путях, объектах Минобороны и энергетических объектах. При этом почти 25% из них произошли только за 13 майских дней.

"Так, в январе и феврале протестующие против войны граждане совершили по 12 попыток диверсий. В марте их число упало до семи, а в апреле вновь выросло до 12. В мае же за 11 дней уже состоялись как минимум 14 попыток уничтожения государственной собственности", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что самый распространённый вид диверсий — поджоги релейных шкафов на железных дорогах. С начала года известно о 36 таких случаях. Вторые по популярности — поджоги военкоматов, их было 9.

Кроме того, в мае увеличился масштаб диверсий. Так, 1 и 2 мая в Брянской области произошли два подрыва железнодорожных путей, с рельсов сошли два грузовых состава. 1 мая в Ленинградской области неизвестные взорвали опору линии электропередачи, а еще одну заминировали. Спустя неделю на территории авиазавода в Новосибирске произошел поджог законсервированного бомбардировщика Су-24.

Также отмечено, что с начала года диверсии совершались в 26 регионах (с учётом временно оккупированного Крыма). Больше всего их произошло в Подмосковье – девять, пять - в Новосибирской области, по четыре в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

В указанную статистику "Верстки" не вошли случаи, когда телефонные мошенники заставляли людей совершать поджоги в обмен на возврат украденных средств (отмечается, что на конец апреля таких историй насчитывалось 16).

Диверсии в России

В России в последнее время участились пожары и взрывы на предприятиях, в которых российские власти традиционно обвиняют украинских диверсантов.

Например, 12 мая в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар на территории ТЭС, также в этот день вспыхнул завод. на котором изготавливают двигатели для российских МиГ. 11 мая под Брянском беспилотник атаковал нефтебазу "Роснефти".

В начале мая два раза был атакован Ильский НПЗ в Краснодарском крае, который снабжал топливом Черноморский флот.

В то же время сами россияне тоже участвуют в поджогах, списывая все на уловки мошенников. Так, в Первоуральске пенсионерка дважды пыталась сжечь военкомат с "террористами", а попавшись, уверяла, что ее заставили это сделать мошенники.

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