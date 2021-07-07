Некоторые заболевания, такие как ВИЧ-инфекция, проявляются в организме только спустя полгода.

В Москве бездомный воткнул шприц в россиянина после отказа в милостыне.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Москвич возвращался домой с работы и по дороге зашел в магазин. На выходе к нему подошли бездомные и начали выпрашивать деньги. Мужчина проигнорировал их просьбу.

"Тогда держи прививку", - услышал в свой адрес пострадавший.

После этих слов он почувствовал боль в спине, дотянулся до места удара и вытащил шприц.

Читайте также"Пыточная вертолетами": в России копы покачали на качелях пьяного россиянина и попали на видео

По его словам, бездомные после нападения спрятались во дворах. В настоящее время их найти не удалось.

Мужчина обратился к медикам и сдал анализы на возможные инфекции. На данный момент врачи не обнаружили никакого заражения, но предупредили пациента, что некоторые заболевания, такие как ВИЧ-инфекция, проявляются в организме через полгода.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко