В Москве бездомный воткнул шприц в россиянина после отказа в милостыне.
Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Москвич возвращался домой с работы и по дороге зашел в магазин. На выходе к нему подошли бездомные и начали выпрашивать деньги. Мужчина проигнорировал их просьбу.
"Тогда держи прививку", - услышал в свой адрес пострадавший.
После этих слов он почувствовал боль в спине, дотянулся до места удара и вытащил шприц.
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По его словам, бездомные после нападения спрятались во дворах. В настоящее время их найти не удалось.
Мужчина обратился к медикам и сдал анализы на возможные инфекции. На данный момент врачи не обнаружили никакого заражения, но предупредили пациента, что некоторые заболевания, такие как ВИЧ-инфекция, проявляются в организме через полгода.
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