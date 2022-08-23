Он подчеркнул, что дочь кремлевского идеолога убили российские спецслужбы, Украина, в отличие от России, не воюет с мирным населением.

Российские спецслужбы готовят серию терактов в собственной стране с массовыми жертвами среди гражданских. Все это делается, дабы оправдать проведение общественной мобилизации и для нагнетания антиукраинской истерии.

Об этом написал в своем твиттере секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что взрыв автомобиля дочери "идеолога Путина" Александра Дугина был первым в серии терактов. И подчеркнул, что Украина не причастна к подрыву дочери российского пропагандиста, поскольку наше государство не убивает гражданских, этим занимается Россия.

На России падает поддержка войны. Кремль нуждается в общественной мобилизации. Ожидается организация ФСБ серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских. Дугина – первая в этом ряду – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее спецслужбы России объявили о раскрытии убийства Дугиной. Там ожидаемо заявили, что убийство спланировали и совершили украинские спецслужбы.

По версии российской спецслужбы, исполнительница убийства-43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. Накануне убийства женщина якобы заехала в Россию вместе с 12-летней дочерью. Более того, она якобы проходила службу в составе украинского батальона "Азов".

По мнению советника руководителя ОП Михаила Подоляка, подрыв авто с Дугиной свидетельствует о начале внутреннего развала РФ. В частности, в стране начинают битву различные политические группировки.

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