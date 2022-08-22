Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ вновь "создает вымышленные миры". А в "Азове" считают, что это часть подготовки к судилищу над азовцами.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление российских спецслужб о том, что за убийством Дарьи Дугиной стоит украинка, которая в июне заехала в РФ с 12-летней дочерью.

Как панисал Пдоляк в "Твиттере", в РФ снова выдумывают, обвиняя украинские спецслужбы в причастности к убийству дочери главного идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи.

"Ru-пропаганда снова создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной "назначена" украинка и ее 12-летний ребенок. Странно, что на месте не нашли визитку "Правого сектора" или "эстонскую визу". Жабы и гадюки спецслужб начали внутривидовую борьбу", - написал он.

Кроме этого, полк "Азов" также обнародовал заявление по поводу теракта против дочери российского пропагандиста Дугина.

Напомним, в организации российских волонтеров "Немезида" заявили, что Наталья Вовк ранее проходила службу в составе украинского батальона "Азов" и показали фото якобы ее удостоверения.

"Женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовали фсб в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина – не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к нашему подразделению", - говорится в заявлении.

Также в полку отметили, что так называемый документ, которым спецслужбы РФ пытаются доказать причастность "Азова" к подрыву авто Дарьи Дугиной, на самом деле является не более чем очередной "визиткой Яроша".

"А сам теракт - это подготовка к "трибуналу" над азовцами. Ведь таким образом россия подогревает общественное мнение своих граждан о "необходимости" такого судилища. Мы категорически осуждаем это незаконное судилище над украинскими военными и призываем всех, в чьих силах это остановить, сделать все возможное, чтобы так называемого "трибунала" не произошло", - добавили в полку.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня ФСБ РФ объявила о раскрытии убийства дочери главного идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи. Там ожидаемо заявили, что убийство спланировали и совершили украинские спецслужбы.

По версии российской спецслужбы, исполнительница убийства – 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая заехала в России в июне вместе с 12-летней дочерью, сообщили росЗМІ со ссылкой на ФСБ.

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