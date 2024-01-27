Дарью Трепову планируют перевести в женскую колонию убийц в Ленинградской области.

РосСМИ выяснили дальнейшие планы Кремля на Дарью Трепову: девушка проходит по обвинению в убийстве пропагандиста Владлена Татарского - 2 апреля 2023 года его взорвали на творческом вечере в Питере.

25 января суд РФ приговорил Трепову к 27 годам заключения. По данным Shot, ее хотят перевести в колонию с женщинами-убийцами, воровками и мошенницами ИК-2.

Упомянутое место расположено в поселке Ульяновка (Ленинградская область). Трепову этапируют в ИК-2 из двухместной камеры в СИЗО "Лефортово", если ее адвокат не решиться обжаловать решение суда, уточняет росСМИ.

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"До этого в колонию ее могут перевести, только если изолятор будет переполнен, что маловероятно. После Трепову планируют распределить по месту жительства", - пишет Shot.

ИК-2 в Ульяновке - единственная женская колония в Ленинградской области. Она рассчитана на 982 заключенных. В ИК-2 сажают как осужденных по тяжелым статьям, так и мошенниц. Все заключенные сидят на общем режиме и обычно досрочно не выходят. По данным росСМИ, 70% местного контингента ИК-2 - наркоманки.

Также росСМИ пишут, что вторым вариантом для Треповой может оказаться ИК-5 в Можайске. "Но пока в приоритете Ленобласть", - утверждает Shot.

Татарского взорвали в Питере - главное

Российского пропагандиста Татарского ликвидировали 2 апреля во время его выступления на "творческом вечере" в одном из баров Питера. В России обвинили в убийстве Дарью Трепову: она присутствовала на мероприятии Татарского и вручила ему статуэтку, в которой была заложена взрывчатка, - так утверждают в РФ. Девушку задержали на следующие сутки после взрыва в баре. Москва утверждает, что к ликвидации Татарского причастен Киев. Заявлялось, что организатором взрыва выступал некий Юрий Денисов - в феврале 2023 года он был в России и по почте передал Треповой бюст со взрывчаткой, считает Москва.

25 января суд в Санкт-Петербурге признал Трепову виновной в убийстве и дал ей 27 лет тюрьмы, почти что на 100% удовлетворив требования гособвинения (прокуроры просили приговорить Трепову к 28 годам).

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