Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор Дарье Треповой, которую обвинили в причастности к взрыву, в результате которого был убит "военкор" Владлен Татарский.

Суд приговорил девушку к 27 годам лишения свободы, пишет Би-би-си. Ее обвинили сразу по трем статьям, максимальный срок наказания по которым в совокупности предусматривал 30 лет заключения. Гособвинение просило суд приговорить девушку к 28 годам.

На суде фигурантка признала вину только по одной статье - в использовании поддельных документов. Трепова настаивала, что у нее не было умысла вредить Татарскому. Она говорила, что ее подставили, убедив, что в статуэтке спрятано прослушивающее устройство.

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В последнем слова Трепова заявила, что ей "очень больно и стыдно, что [ее] доверчивость и наивность привели к катастрофическим последствиям", и попросила прощения у потерпевших.

Убийство Татарского

2 апреля 2023 года Трепова пришла на так называемый "творческий вечер" Татарского, который проходил в Street Food Bar № 1 в центре Петербурга, и подарила ему его же позолоченный бюст. Через несколько минут статуэтка взорвалась. в результате чего сам пропагандист погиб на месте, десятки собравшихся пострадали. Трепову задержали на следующий день.

Российское следствие утверждало, что убийство "военкора" Татарского "тщательно готовилось" в Украине. Его организатором ФСБ назвало гражданина Украины Юрия Денисова, который в феврале 2023 года якобы наведывался в РФ и собирал данные о Татарском. По версии российских спецслужбы, он с помощью сервиса доставки передал Треповой бюст со взрывчаткой, а сам улетел в Турцию.

Кто такой Владлен Татарский

Настоящее имя Владлена Татарского - Максим Фомин и сам он родом был из Макеевки Донецкой области.

Хотя российские пропагандисты и называли его военкором, на самом деле он не был журналистом, а воевал против ВСУ на Донбассе в отряде Игоря Безлера. А до этого, сидел в тюрьме в Горловке за вооруженное ограбление банка.

Воевал Татарский на Донбассе вплоть до 2021 года и вместе с одним из наемников ЧВК "Вагнер" вел канал на YouTube. А после полномасштабного российского вторжения продолжил воевать против Украины. Об операциях, в которых он принимал участие, "военкор" рассказывал в своем телеграм-канале, на который были подписаны более 500 тыс. человек. Также он комментировал войну для росСМИ.