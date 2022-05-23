Теперь его зовут Давид Александрович Гарсия.

Старший сын покойного российского политика Владимира Жириновского и бывший вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев полностью сменил имя, фамилию и отчество. Теперь его зовут Давид Александрович Гарсия.

Как пишет российский Telegram-канал "База", смена ФИО произошла еще летом 2021 года, тогда он заявил об уходе из российской политики и партии ЛДПР навсегда.

"Причиной такого решения могли стать санкции, которые Евросоюз наложил на сына Жириновского ещё в 2014 году. С того момента экс-депутат потерял возможность ездить в Европу, где у членов его семьи немало недвижимости", – говорится в сообщении.

Как пишет украинский журналист Денис Казанский, сын Жириновского собирается в Испанию.

"Просто классика российского имперского патриотизма. Папаша сколотил капиталы, вешая лапшу на уши о величии России... А дети и внуки в итоге спаковали чемоданы и отправились проматывать наследство на проклятый запад, оставив одураченным фанатам бесноватого Жирика войну, бедность и вечные санкции", – отметил журналист.

У Давида теперь все будет хорошо. А Ванька-дурачок, насмотревшийся выступлений Жириновского по ТВ, сгорит в танке при штурме Северодонецка и останется в степях Донбасса безымянной головешкой", – добавил он.

Напомним, Владимир Жириновский скончался 4 апреля. По официальной версии, причиной его смерти стали последствия коронавирусной инфекции.

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